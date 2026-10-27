NOVA EKSPLOZIJA ZBOG EPSTINOVIH DOSIJEA: Bivša mis švajcarske optužila Trampa za silovanje
BIVŠA Mis Švajcarske i manekenka Beatris Keul optužila je američkog predsednika Donalda Trampa za silovanje tokom incidenta u njujorškom hotelu Plaza u novembru 1993. godine, prema izveštaju koji su demokrate u Predstavničkom domu američkog Kongresa objavile u ponedeljak. Keul je i ranije, u oktobru 2024. godine, tvrdila da ju je Tramp tokom istog incidenta neželjeno dodirivao, ali je tada navela da napad nije otišao dalje, prenosi Telegraf.
U razgovorima sa zaposlenima u demokratskom odboru, ona je sada iznela tvrdnju da ju je Tramp silovao, navodeći da joj je pocepao haljinu i naneo povrede, kao i da joj je nakon toga pretio da će morati da ćuti.
Prema njenom iskazu, Keul je Trampa upoznala kada je imala 24 godine, na konferenciji za novinare povodom takmičenja u izboru za nagradu u hotelu Plaza, koji je tada bio u njegovom vlasništvu.
Navela je da joj je Tramp obećao pomoć u dobijanju vize i upisu na Univerzitet u Njujorku, a da joj je nakon njihovog razgovora prišao osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin i pozvao je na zabavu u Trampovu rezidenciju Mar-a-Lago.
Bela kuća je odbacila optužbe, nazivajući ih pokušajem demokrata da skrenu pažnju sa dostignuća Trampove administracije.
Tramp je ranije negirao nepravilnosti povezane sa Epstinom i tvrdio da je prekinuo prijateljstvo s njim mnogo pre nego što su se pojavile sumnje u vezi sa njegovim kriminalnim aktivnostima.
Izveštaj demokrata sadrži i iskaze još četiri žene koje su Trampa optužile za silovanje ili seksualni napad. U njemu se navodi i da su Tramp, Epstin i drugi navodno koristili takmičenje u hotelu Plaza za pronalaženje ranjivih mladih žena i devojaka. Članica odbora Džejmi Raskin je rekla da je pet žena direktno optužilo Trampa za silovanje ili seksualni napad u Epstinovom društvu ili prisustvu, dok su druge navele da su Epstin ili njegova saradnica Gilejn Maksvel pokušali da ih predaju Trampu.
Raskin je takođe optužio Ministarstvo pravde SAD da prikriva zločine kako bi zaštitilo predsednika.
Bela kuća je odbacila navode iz izveštaja.
(Tanjug)
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