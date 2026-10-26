TIP ostali sportovi

TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

26. 10. 2026. u 11:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge za vas.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Photo: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Tenis

13.30 V. Vašero - M. Navone 1 (1.50)
13.30 M. Beretini - T.M. Ečeveri 1 (1.55)
15.00 D. Altmajer - H.M. Serundolo ukupno gemova +22.5 (1.65)

Ukupna kvota: 3.84

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mladi Britanac napravio državu između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)

Mladi Britanac napravio "državu" između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)