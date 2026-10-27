Svet

OGLASIO SE KALIBAF: Vrhovni vođa Irana je dobrog zdravlja i vedrog duha

В. Н.

27. 10. 2026. u 08:57

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PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf izjavio je danas da je vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei u dobrom zdravstvenom stanju i da ima "snažan, vedar i optimističan duh".

ОГЛАСИО СЕ КАЛИБАФ: Врховни вођа Ирана је доброг здравља и ведрог духа

Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kalibaf je, govoreći pre početka današnje sednice parlamenta, rekao da ga je posebno impresionirala postojanost vrhovnog vođe, njegov duševni mir i poznavanje pitanja o kojima se razgovaralo, preneo je Tasnim.

Među glavnim temama sastanka bila su ekonomska pitanja, praćenje makroekonomskih pokazatelja, očuvanje proizvodnih lanaca, snabdevanje sirovinama i osnovnim dobrima, kao i očuvanje kupovne moći stanovništva.

Kalibaf je naveo da je posebna pažnja posvećena i životnom standardu pripadnika oružanih snaga i boraca na terenu.

Na sastanku su razmatrani i vojna pitanja, razvoj događaja u ratu, front otpora, diplomatija, pregovori, ekonomski rat i pomorska blokada, rekao je Kalibaf.

Prema njegovim rečima, vrhovni vođa je naglasio potrebu za nastavkom pružanja usluga stanovništvu, jačanjem otpornosti društva i očuvanjem jedinstva među državnim zvaničnicima, posebno među čelnicima različitih grana vlasti.

Kalibaf je dodao da su razgovarali i o odnosima sa strateškim partnerima, posebno sa Kinom, kao i o saradnji vlade i parlamenta.

On je istakao da su jedinstvo u rečima i delima, koordinacija i dosledno sprovođenje smernica vrhovnog vođe ključni za prevazilaženje trenutnih izazova.

(Tanjug)

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