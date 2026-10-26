Dodeljene nagrade: De la Fuente najbolji trener, ali to nisu sva priznanja
OVOG ponedeljka održala se ceremonija za "Zlatnu loptu".
Nagradu za najboljeg mladog fudbalera dobio je igrač Barselone Lamin Jamal. Pored njega uručeno je još vrednih priznanja.
Za trenera godine izabran je Lusi de la Fuente, selektor Španije. On je "furiju" predvodio do titule prvaka sveta. Takođe, sa ovom selekcijom je 2024. godine bio šampion Evrope.
Najbolji golman za 2026. godinu je Unai Simon. Čuvar mreže Atletik Bilbaa je bio jedna od najzaslužnijih što je Španija pokorila planetu.
Izabran je i klub koji je pokazao najviše u godini. To je PSŽ, koji je odbranio titulu Lige šampiona, a osvojio je i trofej prvaka Francuske.
Podsetimo, ostalo je da se dodeli najvažnija nagrada, za najboljeg igrača sveta. Prošle godine ovo priznanje je završilo u rukama Usmana Dembelea.
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