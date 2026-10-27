PORODIČNI I FINANSIJSKI PROBLEMI Astro savet za utorak, 27. oktobar: Ovi znaci su danas na udaru napetih aspekata Meseca
MESEC danas prelazi put od 14. do 29. stepena Bika, znaka novca, praveći izazovne aspekte sa retrogradnim Merkurom u Škorpiji, znaku novca i Marsom i Jupiterom u Lavu, znaku ljubavi i kreativnosti.
Mesec, simbol privatnog života, porodice, majke, žena, predveče se približava nekretnici Algol, blizu Urana u Blizancima. Ovi aspekti donose nesporazume i trzavice sa članovima porodice, naročito sa ženama, kao i sa ljubavnim partnerom. Donose i finansijske probleme, iznenadne selidbe i probleme u vazdušnom saobraćaju.
Najviše će ih osetiti rođeni u drugoj i trećoj dekadi znaka i podznaka Bika, Škorpije, Lava i Vodolije.
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