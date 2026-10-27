Panorama

PORODIČNI I FINANSIJSKI PROBLEMI Astro savet za utorak, 27. oktobar: Ovi znaci su danas na udaru napetih aspekata Meseca

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 10. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MESEC danas prelazi put od 14. do 29. stepena Bika, znaka novca, praveći izazovne aspekte sa retrogradnim Merkurom u Škorpiji, znaku novca i Marsom i Jupiterom u Lavu, znaku ljubavi i kreativnosti.

ПОРОДИЧНИ И ФИНАНСИЈСКИ ПРОБЛЕМИ Астро савет за уторак, 27. октобар: Ови знаци су данас на удару напетих аспеката Месеца

Foto: Depositphotos/peshkova/vova130555@gmail.c

Mesec, simbol privatnog života, porodice, majke, žena, predveče se približava nekretnici Algol, blizu Urana u Blizancima. Ovi aspekti donose nesporazume i trzavice sa članovima porodice, naročito sa ženama, kao i sa ljubavnim partnerom. Donose i finansijske probleme, iznenadne selidbe i probleme u vazdušnom saobraćaju.

Najviše će ih osetiti rođeni u drugoj i trećoj dekadi znaka i podznaka Bika, Škorpije, Lava i Vodolije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mladi Britanac napravio državu između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)

Mladi Britanac napravio "državu" između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)