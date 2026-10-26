"HTELI SU DA NAS ZAPALE!": Vučićević se obratio: Neću da isključim program po cenu života, ne plašim vas se

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević obraća se poštenim građanima Srbije i našim vernim gledaocima nakon krvoločnog upada na Informer TV.

printscreen/informet tv

Vučićević se obraća

- Napali su Informer televiziju, pokušali da zapale zgradu, zamalo su me i ubili. Da nije sve bilo pod kamerama, bukvalno bi me i ubili - rekao je Vučićević na početku, pa nastavio:

- Ja takve jezive poglede nisam video u životu. Oni kažu da su studenti, ja tamo studenta nisam video. Da nije bilo odložene reakcije policije, oni bi nas zapalili. Našli smo u blizini zgrade pun automobil benzina - rekao je on.

"Hoće da nas ućutkaju"

- Hoće da nas ućutkaju, ne zato što radimo za režim, već zato što već dve godine raskrinkamo svaku njihovu laž - rekao je Vučićević, pa nastavio:

- Hteli su da pale, pa i da ubijaju, da se ne lažemo. Bili ste svedoci da policija nije reagovala. Zvao sam ih, govorili su da stiže patrola, na drugom uglu je bila, na samo nekoliko metara od huligana, a da prstom nisu mrdnuli. Kako je to moguće, ne znam. Da li to znači da je blokaderima huliganima dozvoljeni da linčuju i pale? - rekao je on.

"Evakuisali su me"

- Mene su na kraju evakuisali pripadnici jedne druge jedinice, ja sam sad na jednoj drugoj lokaciji u Beogradu. Nama su razlupali televiziju, polomili armirani debeli zid, kamere, kompjutere... - rekao je Vučićević.

"Uništili su opremu vrednu desetine hiljade evra"

- Uništili su opremu vrednu desetine hiljada evra. Tražili su da im se pokaže gde je režija da iščupaju kablove. - rekao je on, pa nastavio:

- Oni su u nekom trenutku poručili da će se skloniti ako Informer isključi program: "Rekao sam da neću po cenu života!" Ne plašim vas se! Vraćamo se već sutra u studio. - jasan je Vučićević.

"U redakciji su bili maloletna deca"

- U redakciji su bila i maloletna deca naših kolega koji nemaju gde da ih ostave, imamo prostoriju za decu. Pozvao sam i Srdanovića, rekao je da večera. Zamislite sa kakvim se zlom susrećemo. - rekao je Vučićević, pa nastavio:

- Bili su izbori. Umesto da biraju plan i program, da spremaju Vladu, oni napadaju prete i divljaju. Nije večeras napadnut samo Informer, napadnuta je i televizija Pink. Unutar televizije Pink nisu uspeli da uđu - rekao je Vučićević.

Podsećamo, u popodnevnim satima dogodio se nezapamćeni teror nad našim glavnim urednikom i novinarima koji su se zatekli u prostorijama televizije kada je besna blokaderska rulja upala i pokušala da linčuje Vučićevića i zaposlene.