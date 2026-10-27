Društvo

STIŽE SNEG U SRBIJU: Vremenska prognoza za utorak 27. oktobar

В.Н.

27. 10. 2026. u 06:55

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DANAS ujutro i pre podne sa istoka i severoistoka postepeno naoblačenje.

СТИЖЕ СНЕГ У СРБИЈУ: Временска прогноза за уторак 27. октобар

Foto: Unsplash/Adam Chang sametomorrow

Na severu i zapadu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno i suvo.

U ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa kratkotrajnim snegom.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku sredinom dana kratkotrajno i jak, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 9 do 13 °S, u Negotinskoj Krajini oko 15 °S.

VREME NAREDNIH DANA

U sredu i četvrtak posle hladnog jutra tokom dana malo do umereno oblačno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će slaba kratkotrajna kiša biti veoma retka pojava.

Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 12 do 15 °S, navodi Republički hidrometeorloški zavod  svojoj prognozi.

Od petka umereno do potpuno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom.

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