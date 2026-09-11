FILM SE VRAĆA PUBLICI: Na festivalu filmske režije u Leskovcu zapažena ostvarenja iz regiona

OVOGODIŠNjI 19. Leskovački internacionalni festival filmske režije(LIFFE) biće održan od 15. do 19. septembra, a u njegovom glavnom takmičarskom programu je sedam aktuelnih naslova sa prostora bivše Jugoslavije.

I. Mitić

Kao i ranijih godina, selektirao ih je reditelj i scenarista Ognjen Sviličić koji je istakao da i najnovija selekcija predstavlja nastavak festivalskog puta i njegovog zadatka da filmove iz regiona bivše Jugoslavije približi publici.

Smotru će otvoriti projekcija srpskog filma „Yugo Florida“, u režiji Vladimira Tagića, a za Gran pri festivala nadmetaće se i ostvarenja: „DJ Ahmet” Georgija M. Unkovskog iz Severne Makedonije, hrvatska crnohumorna priča „Južina“ Anta Marina, „Obraz“ Nikole Vukčevića iz Crne Gore, film „Gym”, u režiji Srđana Vuletića iz Bosne i Hercegovine, drama „Belo se pere na devedeset“ slovenačkog reditelja Marka Neberšnika, a u konkrenciji za nagradu za najbolju režiju je i film srpskog reditelja Nikole Ležaića „Kako je ovde tako zeleno“.

I. Mitić

- Ovog puta hteo sam da odaberem filmove koji zaista komuniciraju sa publikom, jer je utisak kako se evropski film sve više udaljava od nje i zapostavlja je. Utoliko ova selekcija pokazuje naše težnje da svako ko plati kartu za neki film bude zadovoljan vremenom provedenom u bioskopu – naveo je Sviličić – Imamo izbor od najgledanijeg slovenačkog filma, emotivna putovanja kroz prošlost u filmovima srpskih autora, lepu mediteransku hrvatsku vedutu, jaku crnogorsku dramu, makedonski festivalski hit i bosanski crnohumorni biser, pa se nadam da će svaki od ovih filmova na svoj način biti privlačan publici zbog koje ovaj festival postoji i uspešno raste.

LIFFE ima još dve programske celine „Poseban tretman“ i „Bindžuj“. U prvoj je pet debitantskih ostvarenja iz jugoistočne Evrope koje su selektirali reditelji Ivan Bakrač i Pavle Vučković: „Vetre pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića, „Crna truba“ Bojana Stijovića, „Dobra deca“ Filipa Peruzovića, „Sigurno mesto“ Sesilije Stefanesku i „Groblje bezimenih dela“ Melika Kurua, a u drugoj najatraktivniji serijski program iz zemlje i regiona.

I. Mitić

Tako će publika, u revijalnom programu, na bioskopskom platnu imati priliku da, u selekciji reditelja Bojana Vuletića, gleda prve epizode dve nove originalne TV serije i dve koje su doživele nove sezone: „Komar“, u režiji Timura Makarevića, Une Gunjak i Vedrana Rupića, „Senke nad Balkanom“ Dragana Bjelogrlića, „Kotlina“ Danisa Tanovića i Aide Begić i serije „Tvrđava“, u režiji Saše Hajdukovića.

NAGRADE

O nagradama u glavnom takmičarskom programu odlučivaće žiri koji čine: Alisa Simon, filmska kritičarka iz Sjedinjenih Američkih Država, slovenački reditelj Janez Burger i producent Stanislav Babić iz Hrvatske, a o filmovima u programu „Poseban tretman“: Kosara Mitić, rediteljka iz Severne Makedonije, srpska glumica Anita Ognjanović i Andreas Brauer, producent iz Nemačke.