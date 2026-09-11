"Nije toliko važno..."! Vojvodina iznenadila pred derbi protiv Partizana!

Novosađani su najbliži pratilac branioca titule sa Marakane.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Fudbaleri Vojvodine nastavljaju trku za Crvenom zvezdom u borbi za lidersku poziciju.

Šampion je kiksirao u odloženom meču na terenu Radnika (0:0), ali Novosađane čeka teško gostovanje Partizanu, u derbiju 9. kola Superlige Srbije.

"Pripremamo se za svaku utakmicu isto i nije toliko važno ko je protivnik sa druge strane. Naravno, znamo da je Partizan izgubio od Zvezde, ali njihova trenutna pozicija na tabeli uopšte ne oslikava njihov igrački kadar. Imaju fantastičan, fenomenalan tim i sigurno nas očekuje veoma teška utakmica", rekao je Dejan Zukić, kapiten novosadske "stare dame" uoči gostovanje u Humskoj.

FOTO: M. Vukadinović

Crno-beli dočekuju "lale" u nedelju od 17 sati, posle poraza u 180. Večitom derbiju.

"Vojvodina se za svaku utakmicu sprema maksimalno i Vojvodina uvek ide na pobedu. Idemo u Beograd da damo sve od sebe i da pokušamo da osvojimo tri boda" poručio je Zukić.

Crvena zvezda je vodeća sa 19 bodova u sedam mečeva, klub sa "Karađorđa" na drugom mestu ima 18 uz utakmicu više, dok je "parni valjak" tek na 12. poziciji sa svega sedam poena.

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