Srbin ne očajava posle teškog poraza: Moramo da naučimo da izbegavamo proste greške
SABAH iz Bakua se nije dobro proveo na startu Lige šampiona. Šampion Azerbejdžana je poražen na "Old Trafordu" od Mančester junajteda sa 4:0. Posle teškog poraza oglasio se Veljko Simić.
Iako je poraz ubedljiv, srpski fudbaler ističe da je ovo bilo odlično iskustvo za njega i saigrače.
- Naravno da nikad nije prijatno kada izgubite sa 0:4, ali mislim da je ovo bilo sjajno iskustvo za sve nas. Korisno je jer smo videli kakve greške ne smemo da pravimo na ovom nivou. Verujem da ćemo napredovati kako sezona u Ligi šampiona bude odmicala - rekao je Simić.
Istakao je i da je bilo pozitivnih stvari na ovoj utakmici.
- Ima i pozitivnih stvari koje možemo da izvučemo iz ovog meča, ali kao što sam već rekao, najvažnije je da naučimo da izbegavamo proste greške. Pogotovo na našoj polovini. Takođe, moramo da budemo produktivniji u napadu - zaključio je bivši igrač Crvene zvezde.
Sabah će u Bakuu u drugom kolu Lige šampiona 13. oktobra dočekati Slaviju iz Praga.
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