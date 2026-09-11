Politika

MALI PORUČIO SA TRGA REPUBLIKE: Većinska Srbija podržava listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija"

В.Н.

11. 09. 2026. u 17:17

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Siniša Mali, član SNS, obratio se povodom prikupljanja potpisa podrške za izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, u prostorijama Srpske napredne stranke na Trgu Republike u Beogradu.

МАЛИ ПОРУЧИО СА ТРГА РЕПУБЛИКЕ: Већинска Србија подржава листу Александар Вучић – Уједињена Србија

Foto: SNS

- Okupili smo se danas ovde na Trgu Republike u Beogradu da svojim potpisima damo podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Tu smo gde i treba da budemo, među ljudima, sa ljudima, razgovaramo sa njima. Videli ste atmosferu ovde, koliko se naroda okupilo, sa jednom željom, a to je da već danas, na danu kada prikupljamo potpise, pokažemo za koga je većinska Srbija i koga podržava većinska Srbija. A to je upravo lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija - rekao je Mali.

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