MALI PORUČIO SA TRGA REPUBLIKE: Većinska Srbija podržava listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija"

Siniša Mali, član SNS, obratio se povodom prikupljanja potpisa podrške za izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, u prostorijama Srpske napredne stranke na Trgu Republike u Beogradu.

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- Okupili smo se danas ovde na Trgu Republike u Beogradu da svojim potpisima damo podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Tu smo gde i treba da budemo, među ljudima, sa ljudima, razgovaramo sa njima. Videli ste atmosferu ovde, koliko se naroda okupilo, sa jednom željom, a to je da već danas, na danu kada prikupljamo potpise, pokažemo za koga je većinska Srbija i koga podržava većinska Srbija. A to je upravo lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija - rekao je Mali.