Politika

NOVI SAD ČEKA DA POTPIŠE PODRŠKU LISTI ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA: Nema igla gde da padne

Љ.П.

11. 09. 2026. u 17:12

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NOVOSAĐANI čekaju u redu da potpišu podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

НОВИ САД ЧЕКА ДА ПОТПИШЕ ПОДРШКУ ЛИСТИ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА: Нема игла где да падне

Foto: Lj. Preradović

Građani Novog Sada, strpljivo čekaju u redu u Master centru Novosadskog sajma da daju podršku listi Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija.

Tu su ministri Nemanja Starović i Adrijana Mesarović, kao predsednica Skupštine grada Novog Sada.

Miloš Vučević sa građanima Novog Sada koji čekaju u redu da daju podršku.

Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade takođeje potpisala podršku listi.

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