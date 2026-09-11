Politika

SA VUČIĆEM NA ČELU - DALJI RAST, RAZVOJ, NAPREDAK: Siniša Mali potpisao podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

В.Н.

11. 09. 2026. u 17:04

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SINIŠA Mali potpisao je podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

СА ВУЧИЋЕМ НА ЧЕЛУ - ДАЉИ РАСТ, РАЗВОЈ, НАПРЕДАК: Синиша Мали потписао подршку листи Александар Вучић - Уједињена Србија

Foto ALO/printskrin

 - Danas sam svojim potpisom podržao našu izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ za predstojeće parlamentarne izbore.

Znam da će ova lista, sa Aleksandrom Vučićem na čelu, Srbiji osigurati dalji rast, dalji razvoj, napredak i ekonomski uspeh.

Objavu Siniše Malog pogledajte OVDE.

Taj put je već trasiran i doveo nas je do vrha liste najbrže rastućih ekonomija u Evropi, doveo nas je do povećanja životnog standarda i kvaliteta života u Srbiji i dovešće nas do svih daljih uspeha koji nas očekuju. Zato je važno da nastavimo da gradimo stabilnu i uspešnu budućnost.

Hvala svima koji svojim radom, znanjem i energijom doprinose razvoju Srbije.

Samo „Ujedinjena Srbija“ je jaka Srbija!

Živela Srbija - napisao je Mali. 

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