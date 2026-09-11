SA VUČIĆEM NA ČELU - DALJI RAST, RAZVOJ, NAPREDAK: Siniša Mali potpisao podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija
SINIŠA Mali potpisao je podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.
- Danas sam svojim potpisom podržao našu izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ za predstojeće parlamentarne izbore.
Znam da će ova lista, sa Aleksandrom Vučićem na čelu, Srbiji osigurati dalji rast, dalji razvoj, napredak i ekonomski uspeh.
Objavu Siniše Malog pogledajte OVDE.
Taj put je već trasiran i doveo nas je do vrha liste najbrže rastućih ekonomija u Evropi, doveo nas je do povećanja životnog standarda i kvaliteta života u Srbiji i dovešće nas do svih daljih uspeha koji nas očekuju. Zato je važno da nastavimo da gradimo stabilnu i uspešnu budućnost.
Hvala svima koji svojim radom, znanjem i energijom doprinose razvoju Srbije.
Samo „Ujedinjena Srbija“ je jaka Srbija!
Živela Srbija - napisao je Mali.
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