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CRVENI FIKSEVI: Kortrijk ide oslabljen na Luvije

Ж. Урошевић

11. 09. 2026. u 10:08

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* Karmiotica bez najboljih igrača u odbrani

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Кортријк иде ослабљен на Лувије

Foto: Depositphotos / Syda_Productions

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Kortrijk (Belgija 1) 2 Luvije - Kortrijk 1    (kvota: 2.50)

Karmiotisa (Kipar 1) 2 Karmiotisa - Omonija A. 2   (2.20)

Panafiel (Portugalija 2) 2 Felžeiraš - Panafiel 1    (2.30)

Independijente (Bolivija) 2 Univerzitario - Independijente 1   (1.90)

Pasto (Kolumbija) 2 Amerika - Pasto 1       -

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

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