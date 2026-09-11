DEJAN STANKOVIĆ: Salcburgova deca ruše redom
* Trener u Austriji
MOJ TIP
petak,
RID - SALCBURG 2
subota,
Altah - GAK 1
Volfsberger - Rapid 3+
nedelja,
Austrija - Austrija L. 1X
Tirol - Hartberg X
Šturm - LASK X2
Salcburg ima mlad, ali talentovan tim, koji je ubedljivo savladao Austriju (4:1), pa Rapid (5:1). Klinci rastu, domaći Rid nije u stanju da ih zaustavi, dvojka je fiks.
U derbiju kola LASK neće izgubiti na gostovanju Šturmu. Domaćin, inače, već dugo traži dostojnu zamenu vremešnom Džonu Stankoviću, univerzalcu i glavnom pokretaču igre.
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