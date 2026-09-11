DEJAN STANKOVIĆ: Salcburgova deca ruše redom

* Trener u Austriji

Fotostand / Wassmuth / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

petak,

RID - SALCBURG 2

subota,

Altah - GAK 1

Volfsberger - Rapid 3+

nedelja,

Austrija - Austrija L. 1X

Tirol - Hartberg X

Šturm - LASK X2

Salcburg ima mlad, ali talentovan tim, koji je ubedljivo savladao Austriju (4:1), pa Rapid (5:1). Klinci rastu, domaći Rid nije u stanju da ih zaustavi, dvojka je fiks.

U derbiju kola LASK neće izgubiti na gostovanju Šturmu. Domaćin, inače, već dugo traži dostojnu zamenu vremešnom Džonu Stankoviću, univerzalcu i glavnom pokretaču igre.