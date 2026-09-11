Politika

NAROD ŠIROM SRBIJE ČEKA U REDOVIMA DA PODRŽI LISTU "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Počelo prikupljanje potpisa

V.N.

11. 09. 2026. u 16:00 >> 16:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OD 16 časova zvanično je počelo prikupljanje potpisa podrške za izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

НАРОД ШИРОМ СРБИЈЕ ЧЕКА У РЕДОВИМА ДА ПОДРЖИ ЛИСТУ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА: Почело прикупљање потписа

Foto: Instagram/avucic

Građani širom zemlje okupljaju se  u velikom broju kako bi svojim potpisom pružili jasnu i nedvosmislenu podršku politici stabilnosti, rasta i zajedništva.

Veliki odziv već u prvim minutima pokazuje rešenost građana da podrže listu koja garantuje nastavak ekonomskog razvoja, očuvanje nacionalnih interesa i sigurnu budućnost za sve generacije.

U prostorijama Srpske napredne stranke na Trgu Republike u Beogradu danas je počelo prikupljanje potpisa podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Ispred i u prostorijama stranke okupio se veliki broj građana koji žele da daju podršku za ovu listu.

Potpisivanje podrške organizuje se i u Čačku, Kragujevcu, Maradiku, Beškoj, Krčedinu, Slankamenu, Čortanovcima i drugim mestima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je u sredu Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.

Za predaju liste potrebno je najmanje 10 000 potpisa građana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije

Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije