NAROD ŠIROM SRBIJE ČEKA U REDOVIMA DA PODRŽI LISTU "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Počelo prikupljanje potpisa
OD 16 časova zvanično je počelo prikupljanje potpisa podrške za izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.
Građani širom zemlje okupljaju se u velikom broju kako bi svojim potpisom pružili jasnu i nedvosmislenu podršku politici stabilnosti, rasta i zajedništva.
Veliki odziv već u prvim minutima pokazuje rešenost građana da podrže listu koja garantuje nastavak ekonomskog razvoja, očuvanje nacionalnih interesa i sigurnu budućnost za sve generacije.
U prostorijama Srpske napredne stranke na Trgu Republike u Beogradu danas je počelo prikupljanje potpisa podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.
Ispred i u prostorijama stranke okupio se veliki broj građana koji žele da daju podršku za ovu listu.
Potpisivanje podrške organizuje se i u Čačku, Kragujevcu, Maradiku, Beškoj, Krčedinu, Slankamenu, Čortanovcima i drugim mestima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je u sredu Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.
Za predaju liste potrebno je najmanje 10 000 potpisa građana.
Preporučujemo
DODIK "OBJASNIO": Picule dolaze i prolaze, Republika Srpska je večna
10. 09. 2026. u 21:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)