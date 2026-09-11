NAROD ŠIROM SRBIJE ČEKA U REDOVIMA DA PODRŽI LISTU "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Počelo prikupljanje potpisa

OD 16 časova zvanično je počelo prikupljanje potpisa podrške za izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

Foto: Instagram/avucic

Građani širom zemlje okupljaju se u velikom broju kako bi svojim potpisom pružili jasnu i nedvosmislenu podršku politici stabilnosti, rasta i zajedništva.

Veliki odziv već u prvim minutima pokazuje rešenost građana da podrže listu koja garantuje nastavak ekonomskog razvoja, očuvanje nacionalnih interesa i sigurnu budućnost za sve generacije.

U prostorijama Srpske napredne stranke na Trgu Republike u Beogradu danas je počelo prikupljanje potpisa podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Ispred i u prostorijama stranke okupio se veliki broj građana koji žele da daju podršku za ovu listu.

Potpisivanje podrške organizuje se i u Čačku, Kragujevcu, Maradiku, Beškoj, Krčedinu, Slankamenu, Čortanovcima i drugim mestima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je u sredu Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.

Za predaju liste potrebno je najmanje 10 000 potpisa građana.