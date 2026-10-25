Fudbal

TUGA U HUMSKOJ: Partizan se potresnim rečima oprostio od Darka Božovića

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 10. 2026. u 11:57

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Fudbalski klub Partizan zavijen je u crno nakon vesti o smrti nekadašnjeg golmana Darka Božovića, koji je preminuo u 48. godini posle duge i teške bolesti. Crno-beli su se emotivnom porukom oprostili od čuvara mreže koji je od 2007. do 2010. godine nosio dres kluba iz Humske i sa njim osvojio pet trofeja.

ТУГА У ХУМСКОЈ: Партизан се потресним речима опростио од Дарка Божовића

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

- Fudbalski klub Partizan sa tugom se oprašta od svog nekadašnjeg golmana Darka Božovića. Napustio nas je u 48. godini života nakon duge i teške bolesti. FK Partizan ovom prilikom želi da izjavi saučešće porodici i prijateljima - poručili su iz Humske.

Božović je za Partizan branio od 2007. do 2010. godine, a tokom boravka u crno-belom dresu osvojio je tri titule prvaka Srbije i dva nacionalna kupa. Bio je deo generacije koja je ostavila značajan trag u novijoj istoriji kluba.

Tokom karijere dva puta je nastupio i za reprezentaciju Crne Gore.

Partizan se od svog nekadašnjeg golmana oprostio emotivnom porukom: „Darko, počivaj u miru!“

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