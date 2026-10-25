TUGA U HUMSKOJ: Partizan se potresnim rečima oprostio od Darka Božovića
Fudbalski klub Partizan zavijen je u crno nakon vesti o smrti nekadašnjeg golmana Darka Božovića, koji je preminuo u 48. godini posle duge i teške bolesti. Crno-beli su se emotivnom porukom oprostili od čuvara mreže koji je od 2007. do 2010. godine nosio dres kluba iz Humske i sa njim osvojio pet trofeja.
- Fudbalski klub Partizan sa tugom se oprašta od svog nekadašnjeg golmana Darka Božovića. Napustio nas je u 48. godini života nakon duge i teške bolesti. FK Partizan ovom prilikom želi da izjavi saučešće porodici i prijateljima - poručili su iz Humske.
Božović je za Partizan branio od 2007. do 2010. godine, a tokom boravka u crno-belom dresu osvojio je tri titule prvaka Srbije i dva nacionalna kupa. Bio je deo generacije koja je ostavila značajan trag u novijoj istoriji kluba.
Tokom karijere dva puta je nastupio i za reprezentaciju Crne Gore.
Partizan se od svog nekadašnjeg golmana oprostio emotivnom porukom: „Darko, počivaj u miru!“
Preporučujemo
SPEKTAKL NA FNC 34! Srbin "ugušio" rivala i ućutkao domaće navijače!
24. 10. 2026. u 22:25
"Novosti" saznaju: Saša Ilić ponudio ostavku, sledi sastanak sa upravom Partizana
24. 10. 2026. u 22:17
Šokantan poraz Makabija pred duel sa Crvenom zvezdom
24. 10. 2026. u 21:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORCA VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)