GRAĐANI Srbije danas će glasati na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

Foto: Tzogia Kappatou/Alamy/Profimedia

13.20 Izlaznost do 13 časova: Nova Varoš 45,2, Priboj 33,5, Prijepolje 30,7 odsto

Najveća izlaznost među tri polimske opštine i dalje se beleži u Novoj Varoši, gde je do 13 časova svoje biračko pravo iskoristilo 45,2 odsto upisanih birača.

U Priboju je do istog vremena glasalo 8.643 građana, odnosno 33,5 odsto birača, dok je u Prijepolju na birališta izašlo oko 9.600 građana, odnosno 30,7 odsto.

Foto: A.Rovčanin

U Novoj Varoši pravo glasa ima 11.846 birača, koji glasaju na 39 biračkih mesta. Izlaznost je tokom prepodneva konstantno rasla – do 10 časova glasalo je 20,4 odsto birača, do 11 časova 29,3 odsto, dok je prema preseku u 13 časova izlaznost dostigla 45,2 odsto.

U Priboju pravo glasa ima 25.798 birača, a glasanje se odvija na 48 biračkih mesta. Do 10 časova izlaznost je iznosila 11,1 odsto, dok je do 13 časova glasalo 8.643 birača, odnosno 33,5 odsto.

Foto: A.Rovčanin

U Prijepolju je u birački spisak upisano 31.683 birača, koji glasaju na 61 biračkom mestu. Do 10 časova izlaznost je iznosila 12,1 odsto, do 11 časova 17,1 odsto, a do 12 časova 24,7 odsto. Prema najnovijem preseku, do 13 časova glasalo je oko 9.600 birača, odnosno 30,7 odsto.

Na dva biračka mesta u seoskom području Priboja jutros je bilo manjih kašnjenja zbog tehničkih problema sa paravanima, ali su problemi ubrzo otklonjeni i glasanje je nastavljeno bez smetnji.

Ukupno u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši pravo glasa ima 69.327 birača, koji glasaju na 148 biračkih mesta.

13.14 Novi podaci RIK-a

Do 12 časova glasalo je 34,55 procenata od ukupnog broja upisanih birača.

13.10 Izlaznost u Leskovcu do podne

U Leskovcu je, prema procenama Gradske izborne komisije, do podneva glasalo 34 odsto od ukupnog broja birača. U ovom gradu na biračkom spisku nalazi se 112.309 građana. Oni mogu da glasaju na jednom od 186 biračkih mesta. Gužve, posebno na većim biračkim mestima, ne jenjavaju. Građani strpljivo čekaju u redovima kako bi iskoristili svoje glasačko pravo.

Foto: I. Mitić

Prema zvaničnim informacijama, izborni proces se odvija bez problema koji bi mogli da utiču na izbornu volju građana.

Sva birališta su otvorena na vreme, glasanje se odvija bez problema, a slična situacija je i u ostalim opštinama Jablaničkog okruga.

12.52 GIK: Izlaznost u Novom Sadu do 12 časova 36,18 odsto

Izlaznost na parlamentarnim izborima u Novom Sadu do 12 časova iznosi 36,18 odsto, saopštio je danas član Gradske izborne komisije (GIK) Siniša Ljubičić.

On je na konferenciji za novinare naveo da se izlaznost meri na reprezentativnom uzorku od 20 biračkih mesta na teritoriji grada Novog Sada, na kojima je do podneva glasalo ukupno 10.999 birača.

- Prema preseku urađenom u 12 časova, izašlo je 10.999 glasača, što predstavlja 36,18 odsto birača upisanih u izvod iz biračkog spiska na tim biračkim mestima - rekao je Ljubičić.

12.50 Jeziva mržnja prema Srbima iz Republike Srpske

Fašistička mržnja bloladera prema Srbima iz Republike Srpske sve je veća.

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12.45 Izlaznost u Čačku do 12 sati iznosi 35,9 odsto

Prema podacima Gradske izborne komisije, izlaznost u Čačku do 12 sati iznosi 35,9 odsto. To znači da je u prvih pet sati izbornog procesa glasalo oko 33.300 Čačana sa pravom glasa.

Za poslednja dva sata, od 10 do 12 sati, glasačko pravo iskoristilo je blizu 15.000 građana Čačka. Pre dve godine i pet meseci, na izborima za parlament u Čačku je do 12 sati glasalo 19,8 odsto birača, a na lokalnim izborima 2024. godine 16,9 odsto.

12.43 Negotinci masovnije na biralištima: U 12 sati izlaznost premašila trećinu

Prema podacima Izborne komisije sa reprezentativnog uzorka od osam biračkih mesta, do 12 sati glasalo je 33,25 odsto upisanih građana. Ovo predstavlja ozbiljan skok u odnosu na jutarnjih 18,49 procenata, ali i osetno bolji rezultat u poređenju sa prošlim parlamentarnim izborima, kada je izlaznost u podne iznosila 25,57 odsto.

Foto: S.M. Jovanović

Najveće interesovanje glasača i dalje je u Popovici, gde je na birališta izašlo više od 42 odsto meštana, kao i na biračkom mestu u Negotinskoj gimnaziji sa pređenih 40 procenata. Sa druge strane, najniža izlaznost do 12 časova zabeležena je u selima Dušanovac i Bukovče, gde se kreće između 25 i 27 odsto.

12.37 U Nišu do 10 sati glasalo 21,53 odsto birača

Građani Srbije glasaju u nedelju, 25. oktobra, na vanrednim parlamentarnim izborima, na kojima pravo glasa ima 6.451.292 birača, prema konačnom broju koji je utvrdila Republička izborna komisija. Biračka mesta otvorena su u 7 časova, a glasanje će trajati do 20 sati. Na izborima učestvuje 18 izbornih lista, a glasanje se organizuje na ukupno 8.392 biračka mesta, uključujući i ona u inostranstvu.

Foto: J. Ćosin

Prema podacima o izlaznosti do 10 časova, u Nišu je glasalo 21,53 odsto upisanih birača.

Prema podacima Ipsosa, do 11 časova na nivou Srbije glasalo je 27,8 odsto upisanih birača.

Svih 197 biračkih mesta u gradskim i seoskim naseljima na teritoriji Niša otvoreno je na vreme, saopštila je Gradska izborna komisija. Na pojedinim biralištima formirani su redovi, a građani strpljivo čekaju da ostvare svoje biračko pravo.

Prema podacima Republičke izborne komisije, u Nišu je upisano 227.546 birača. Oni glasaju na 198 biračkih mesta, od kojih se 197 nalazi u gradskim i seoskim naseljima, dok je jedno organizovano u Kazneno-popravnom zavodu.

Najviše birača upisano je na području gradske opštine Medijana, njih 76.670, dok na Paliluli pravo glasa ima 63.402 građana. Na Panteleju je upisano 46.622 birača, na Crvenom krstu 29.312, a u Niškoj Banji 11.540.

Medijana i Palilula zajedno imaju 140.072 upisana birača, što čini više od 61 odsto ukupnog biračkog tela u Nišu.

Svoje biračko pravo u Nišu iskoristili su i docent dr Milan Lazarević, koji je glasao na biračkom mestu broj 27 u Osnovnoj školi „Vožd Karađorđe“, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je glasao na biračkom mestu broj 17 u Osnovnoj školi „Car Konstantin“, i general Vladimir Lazarević, koji je glasao na biračkom mestu broj 32 u Osnovnoj školi „Branko Miljković“. Glasali su i predsednik Gradske opštine Medijana Mladen Đurić, na biračkom mestu u Osnovnoj školi „Dušan Radović“, kao i dr Dragan Milić, koji je glasao u Gimnaziji „9. maj“.

12.28 Oglasio se SNS zbog skandaloznog napada na Angelinu Vučić

Srpska napredna stranka najoštrije osuđuje brutalni fizički i verbalni napad na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, koji se danas dogodio u neposrednoj blizini Kalenić pijace.

12.26 Izlaznost u Sremu

Na području Srema, u 7 sati otvoreno je svih 276 biračkih mesta, a pravo glasa ima 261 716 upisanih birača. Do 12 sati u opstini Ruma glasalo je 40,6%, u opstini Stara Pazova 42,4%, opstina Inđija 37,8% , opstina Šid 40%., opstina Pećinci 50,5%.

12.25 U Kikindi glasalo preko 40% građana

U Kikindi se beleži velika izlaznost građana na birališta. Prema podacima Gradske izborne komisije, do 12 sati, na birališta je već izašlo 42,3 odsto, od ukupno 45.184 upisanih u birački spisak. Građani glasaju na ukupno 60 biračkih mesta u gradu i selima.

Sva su otvorena na vreme i izjašnjavanje građana, za sada, protiče bez problema i bilo kakvog narušavanja izborne procedure.

Foto: R. Šegrt

Velika izlaznost zabaležena je na biračkim mestima u centru grada. Tako je na biračkom mestu 24, u Muzičkoj školi još pre 12 sati, svoje biračko pravo iskoristila polovina birača:

- Od upisanih 795 birača, glasala je već polovina, odnosno oko 370 građana. Glasanje protiče bez problema. Biračko mesto je otvoreno na vreme, izjašnjavanje građana protiče bez problema – kaže Jadranka Demeč, predsednica Biračkog odbora na biračko mestu 24 u Kikindi.

Foto: R. Šegrt

Slično je i na niračkom mestu broj 28 , u Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“, rekao nam je Dragan Tokić, predsednik Biračkog odbora:

- Biračko mesto je otvoreno na vreme, u sedam sati. Od ukupno 863 glasača upisana u birački spisak, izašlo je oko 30 odsto. To je dobar odživ do 11 sati. Glasaanje protiče bez ikakvih problema i nepravilnosti – kaže Tokić.

12.24 Kraljevo: Do 10 sati glasalo je oko 17,3 odsto

Od ukupno 97.975 građana upisanih u birački spisak, na ukupno 103 glasačkih mesta na inače veoma razuđenoj teritoriji grada Kraljeva, na vanrednim parlamentarniim izborima do 10 sati glasalo je oko 17,3 odsto.

Foto: G. Šljivić

Za prva tri sata glasanja, izlaznost u gradu na Ibru i okolini je za 8,73 odsto veća u odnosu na izbore za narodne poslanike republičkog parlamenta 2023. godine.

12.15 Novi podaci IPSOS-a

Do 12 časova glasalo je 35 odsto upisanih birača, pokazuju najnoviji podaci Ipsos.

12.10 Izlaznost u Subotici do podne

Do 12 časova u Subotici je glasalo 32.5 odsto.

12.09 Glasao Dalibor Marković Palma

Lider Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma glasao je danas u 9 časova sa svojom porodicom u rodnom Končarevu.

Foto: Novosti

11.58 U Požarevcu izlaznost do 10 sati 19,5 odsto

Foto: D. Novković

11.56 Izlaznost u Čačku

U prva tri sata glasanja na području Čačka zabeležena je izlaznost od 20,11 odsto, navode u Gradskoj izbornoj komisiji.

To je za skoro čak 13 procenata veća izlaznost nego u decembru 2023. godine kada je do 10 sati na birališta izašlo 7,4 odsto Čačana upisanih u birački spisak.

Na lokalnim izborima 2024. za prva tri sata glasalo je 7,86 odsto Čačana.

11.54 Vršac: Do 11 časova glasalo 30,2 posto birača

U Vršcu je do 11 časova glasalo 30,2 posto birača, od ukupno 43.581 građanina upisanog u birački spisak.

Velika izlaznost bila je zabeležena i do 9 časova, kada je svoje pravo iskoristilo 5.427 birača, odnosno 12,6 odsto njih.

Glasanje se sprovodi na 56 biračkih mesta, od kojih je 30 u samom gradu, a 26 u okolnim selima.

Velika izlaznost je i u susednoj opštini Bela Crkva, gde je do 10 časova glasalo 18,4 posto birača, odnosno oko 2.770 njih, od ukupno 15.012 upisanih građana u birački spisak. Glasa se na 19 biračkih mesta.

11.49 Dejan Vuk Stanković glasao u Zemunu

Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković glasao je danas na biračkom mestu 1, u Osnovnoj školi "Svetozar Miletić" u Zemunu.

Stanković je na glasanje došao sa svojom porodicom.

11.42 Gužva u Kraljevu

Kraljevčani su jutros u velikom vroju poranili kako bi ostvarili svoje pravo i glasali na parlamentarnim izborima o čemu svedoče i dugački redovi ispred birališta u centru grada na Ibru.

Foto: G. Ćirović

Pravo glasa na ovim izborima ima 97.975 Kraljevčana upisanih u birački spisak i to na ukupno 103 glasačkih mesta na inače veoma razuđenoj teritoriji.

Kako saznajemo u Gradskoj izbornoj komisiji, nepravilnost je zabeležena na biračkom mestu broj 3 gde je u biračkom spisku nedostajala jedna stranica zbog čega je glasanje privremeno obustavljeno, ali je i nastavljeno nakom što je spisak kompletiran.

11.36 Dodik glasao u Banjaluci

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik glasao je danas u Generalnom konzulatu Srbije u Banjaluci.

11.28 Dimitrijević: Dosadašnje glasanje bez neregularnosti; velika izlaznost do 10 časova

Predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je danas da dosadašnji tok glasanja na velikom broju biračkih mesta prolazi bez bilo kakvih incidenata ili neregularnosti.

- Jedini mali izazovi su, kao što sam rekao, i u 8 časova, zbog velikog interesovanja, velika je izlaznost do 10 časova - rekao je Dimitrijević na drugoj redovnoj konferenciji RIK-a.

Naveo je da je od otvaranja biračkih mesta RIK u redovnoj komunikaciji sa lokalnim izborim komisijama, a lokalne izborne komisije sa biračkim odborima.

- Kao što sam napomenuo, jedino je taj izazov bio u početku na otvaranju samih biračkih mesta zbog stvaranja velikih gužvi i početka rada biračkog odbora i dogovora o radu na biralištima, ali svakako su sva biračka mesta sada otvorena - rekao je Dimitrijević.

11.15 Cesid: Do 11 časova glasalo 27,3 odsto birača

Prema proceni Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid) na parlamentarnim izborima u Srbiji do 11 časova glasalo je 27,3 odsto birača, objavljeno je na zvaničnom nalogu Cesida na društvenoj mreži X.

Kako je navedeno, na vanrednim parlamentarnim izborima 2023. godine do 11 časova glasalo je 15,1 odsto birača.

11.13 Izlaznost u tri polimske opštine

Najveća izlaznost među tri polimske opštine i dalje se beleži u Novoj Varoši, gde je do 11 časova svoje biračko pravo iskoristilo 29,3 odsto upisanih birača. U Prijepolju je do istog vremena glasalo 17,1 odsto birača, dok je poslednji raspoloživi presek za Priboj iz 10 časova, kada je izlaznost iznosila 11,1 odsto.

U Novoj Varoši pravo glasa ima 11.846 birača, koji glasaju na 39 biračkih mesta. Do 10 časova izlaznost je iznosila 20,4 odsto, da bi sat kasnije dostigla 29,3 odsto. Sva biračka mesta otvorena su jutros na vreme, a prema dosadašnjim informacijama glasanje protiče bez problema.

U Prijepolju je u birački spisak upisano 31.683 birača, a glasa se na 61 biračkom mestu. Do 10 časova glasalo je 12,1 odsto upisanih birača, dok je prema preseku u 11 časova izlaznost porasla na 17,1 odsto.

11.11 Oglasio se RIK

Do 10 časova na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, glasalo je 19,72% od ukupnog broja upisanih birača.

11.10 Izlaznost u Subotici i Novom Sadu

Do 10 časova u Subotici glasalo 18.73 odsto birača.

U Novom Sadu 21,31 odsto birača izlaznost prema preseku u 10 sati, odnosno 6477 glasača na uzorku od 20 referentnih mesta.

11.07 Na Zvezdari do 10 sati izlaznost oko 10 odsto

Na parlamentarnim izborima do 10.00 časova na teritoriji gradske opštine Zvezdara izašlo je 10 odsto upisanih birača na osnovu obrađenog uzorka, rečeno je Tanjugu u Gradskoj opštini Zvezdara.

Svih sto biračkih mesta na teritoriji opštine Zvezdara otvorena su na vreme, odnosno u 7.00 sati ujutru.

U Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija gde se nalaze biračka mesta broj 1 i 2 glasanje protiče bez nepravilnosti.

Ispred ova dva birališta građani čekaju u redu za glasanje, ali je gužva manja u odnosu na vreme otvaranja biračkih mesta.

11.06 Izlaznost u Leskovcu do 10 časova

Prema proceni Gradske izborne komisije u Leskovcu je do 10 casova glasalo 18 odsto biraca. U ovom gradu na birackom spisku nalazi se 112.309 građana. Oni mogu da glasaju na jednom od 186 birackih mesta.

11.05 Ljubljana: Dugi redovi ispred Ambasade Srbije za glasanje na parlamentarnim izborima

Ispred Ambasade Srbije u centru Ljubljane danas su formirani dugi redovi građana koji čekaju da glasaju na parlamentarnim izborima u Srbiji, a prema navodima medija, za glasanje u Sloveniji prijavilo se više od 3.800 državljana Srbije.

Prema navodima medija, kolona birača proteže se do Lutkarskog pozorišta u Ljubljani, a pojedini javljaju da se red pruža sve do gradske pijace.

Kako navodi slovenačko Delo, očekuje se da u Ljubljanu oko podneva stignu još dva autobusa sa biračima iz Kopra i Maribora, gde nisu organizovana biračka mesta.

U zgradi Ambasade Srbije otvorena su dva biračka mesta na kojima državljani Srbije koji borave u Sloveniji mogu da glasaju.

Gužve su jutros, prema medijskim izveštajima, zabeležene i ispred konzulata u Trstu.

10.58 Mićin glasao sa suprugom u Novom Sadu

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin glasao je danas sa suprugom na parlamentarnim izborima, na biračkom mestu broj 64 u Umetničkoj školi „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu.

Foto: J. Lemajić

Mićin je na biračko mesto došao u jutarnjim časovima, a zajedno sa suprugom čekao je u redu sa ostalim građanima duže od sat vremena kako bi ostvario svoje biračko pravo.

10.47 Ovo je izlaznost na izborima u Srbiji do 10 časova

Prema podacima Ipsos, do 10 časova glasalo je 19,5 odsto birača. Na prethodnim izborima u ovo vreme izlaznost je bila 9,5 odsto.

10.46 Izlaznost u Zječaru

Do 10 sati na području grada Zaječara glasalo je 18.39% glasača. Na teritoriji Zaječara pravo glasa ima 46.759 punoletnih građana, koji glasaju na ukupno 69 biračkih mesta. Ispred biračkih mesta su redovi građana koji čekaju da obave svoju građansku dužnost.

Foto: S. M. Jovanović

10.45 Izlaznost u Negotinu

Izborna komisija opštine Negotin saopštila je da je do 10 časova na reprezentativnom uzorku od osam biračkih mesta glasalo 18,49 odsto upisanih birača, odnosno njih 828 od ukupno 4.476 sa pravom glasa.

Foto: S. M. Jovanović

Najveća izlaznost zabeležena je na biračkom mestu 49 u Popovici 27,53% i na BM Negotin 7 u staroj zgradi Gimnazije 26%. Sledi biračko mesto Negotin 3 u Domu penzionera sa 20,4%, BM 51 u Prahovu sa 20,74%, BM Negotin 17 u Istorijskom arhivu sa 18%, kao i BM Negotin 2 u OŠ „Vera Radosavljević” sa 15,7%. Najmanja izlaznost do 10 časova zabeležena je na BM 21 u Bukovču 14,38 i BM 29 u Dušanovcu 14,53 odsto.

10.40 Glasala Ana Brnabić

Ana Brnabić kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obavila je svoju garađansku dužnost.

Brnabić je glasala na Dedinju.

10.33 Sara Pavkov glasala u Novom Sadu

Ministarka za zaštitu životne sredine u tehničkom mandatu i član Predsedništva SNS Sara Pavkov glasala je danas u Novom Sadu, na Južnom Telepu.

FOTO TANJUG/ str/ bg

Pavkov je glasala na biračkom mestu broj 220.



10.32 Glasala Dubravka Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović obavila je svoju građansku dužnost. Ona je u pratnji supruga Damira Handanovića došla na glasanje.

Foto : Nenad Kostic

Foto : Nenad Kostic

10.20 Kilometarske kolone vozila na prelazu Merdare

Srbi sa centralnog Kosova i Metohije i Sirinićke župe glasaju na biračkim mestima u Rači u objektu Jumko i osnovnoj skoli Drinka Pavlović u Kuršumliji.

Foto: D. Zečević

Pravo glasa prema rčima Zdravka Nedeljkovića predsednika gradske izborne komisije ima oko 32 000 Srba iz kosovskog upravnog okruga a na ovom biračkom mestu u Rači glasaju i raseljeni iz opština Podujeva, Kacanika, Stimlja i Glogovca.

Foto: D. Zečević

10.10 Glasao Aleksandar Vučić

Prvi na listi i nosiac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" glasao je na Novom Beogradu. Sa njim je bila i njegova supruga koja je takođe obavila građansku dužnost.

10.07 Glasali čelnici Srpske liste

Igor Simić, Zlatan Elek i Milan Radojević, predtsvanici Srpske liste su nakon što su čekali u redu sa svim ostalim građanima obavili svoju garađansku dužnost.

Takođe, Ivan Zaporožac, potpredsednik Srpske liste je glasao.

Foto: Novosti

Član Predsedništva SNS i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković glasao je u Dizanjerskoj skoli na Savskom vencu.

Foto: Novosti

10.05 Kolone Srba na KiM i dalje čekaju da glasaju

U Rači kod Kuršumlije glasaju birači sa teritorije Kosovskog upravnog okruga – meštani Prištine, Obilića, Kosova Polja, Štrpca, Uroševca i Lipljana.

Kako se može videti na fotografija gužve su ogromne.

Foto: D. Zečević

Foto: D. Zečević

Foto: D. Zečević

Predsednik Gradske izborne komisije za kosovski upravni okrug ističe da pravo glasa ima oko 32.000 boraca.

10.00 Građani Srpske glasaju od ranih jutarnjih časova

Generalni konzulat Republike Srbije u Banjaluci. Građani u redu za glasanje. Kako javlja dopisnik sa lica mesta, građani konstantno pristižu.

Foto: S. Mišljenović

09.45 Glasao Miloš Vučević i njegova porodica

Miloš Vučević kandidat liste "Ujedinjena Srbija" obavio je svoju garađansku dužnost.

FOTO: Novosti

09.42 U narodnim nošnjama na glasanje

Na današnjim parlamentarnim izborima, na biračkom mestu Negotin 10 u prostorijama Tehničke škole, bračni par Čelojević, Snežana i Siniša, obavio je svoju građansku dužnost i glasao u svečanim narodnim vlaškim nošnjama, privukavši veliku pažnju prisutnih.

Foto: S.M.Jovanović

- Tradicija i kultura su naše najvrednije nasleđe. Pojavljivanjem u narodnoj nošnji želeli smo da podsetimo koliko je važno da čuvamo svoj identitet, običaje i bogatstvo našeg kraja, kako na praznike, tako i u svim važnim društvenim trenucima - kaže Siniša Čelojević, osnivač Udruženja za očuvanje kulture i tradicije Vlaha „Gergina“.

09.37 Jagoda Lazarević glasala na Dorćolu

Ministarka spoljne i unutrašnje trgovine u tehničkom mandatu Jagoda Lazarević glasala je danas na biračkom mestu na Dorćolu.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bs

Lazarevićeva je oko 9.10 časova glasala u Osnovnoj školi "Mika Alas".

09.35 Darija Kisić glasala

Članica Predsedništva SNS prof.dr Darija Kisić glasala je na biračkom mestu broj 36 u Osnovnoj školi "Ćirilo i Metodije" na Zvezdari.

Foto: Novosti

09.32 Do 9 časova glasalo 12% birača!

Cesid i Ipsos dali su prve procene izlaznosti.

Do 9 časova u Srbiji na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji glasalo je 12 odsto birača, prva je procena izlaznosti IPSOS-a i Cesida na uzorku od 94 odsto obrađenog uzorka, objavio je RTS.

09.30 Balint Pastor glasao u Subotici

Balint Pastor lider SVM glasao je u Subotici, nakon dužeg čekanja.

Foto: J. Lemajić

09.24 Glasao i Miloš Pavlović

Student Miloš Pavlović glasao u 9 časova na Biračkom mestu 9, na Vračaru.

09.20 Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović stigao na biračko mesto u OŠ Car Konstantin

09.19 Selaković glasao na biračkom mestu na Vračaru

Ministar kulture u tehničkom mandatu Nikola Selaković glasao je jutros u 7.45 sati na izborima za poslanike Skupštine Srbije.

FOTO TANJUG/ STR/ bs

Selaković je glasao na biračkom mestu 31 u Osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na Vračaru.

09.15 Glasao Đuro Macut

Predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, je na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima oko 8.45 časova glasao sa porodicom na biračkom mestu 93 u Osnovnoj školi "Karađorđe".

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bs

09.15 Gužva i u Smederevu

Biračka mesta u Smederevu otvorena su u 7 časova.N a nekoliko mesta bilo je manjih kašnjenja sa početkom glasanja. Velike gužve zabeležene su na više biračkih mesta u centru grada. Pravo glasa na području Smedereva ima 93.884 građana koji svoje pravo mogu da iskoriste na 78 biračkih mesta.

09.10 Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin obavio svoju građansku dužnost

Aleksandar Vulin je iskoristio svoje demokratsko pravo i obavio građansku dužnost.

Foto: PS

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin glasao je u pratnji supruge na biračkom mestu broj 43, u Osnovnoj školi „Branko Ćopić“, na Vidikovačkom vencu.

09.05 Slavko Simić glasao na biračkom mestu u Rudnici

Član Predsedništva Srpske liste Slavko Simić glasao je na biračkom mestu broj 1 u Rudnici, gde građani opštine Leposavić ostvaruju svoje biračko pravo na parlamentarnim izborima u Srbiji.

FOTO TANJUG/ STR/ bs

09.00 Ana Brnabić čeka da glasa

Ana Branabić kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" čeka u redu da obavi svoju građansku dužnostna Dedinju.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

08.59 Balint Pastor čeka da obavi građansku dužnost

Balnit Pastor predsednik SVM čeka u redu da glasa.

Foto: Novosti

08.50 Glasao Relja Ognjenović

Direktor Republičkog fonda za PIO Srbije je Relja Ognjenović obavio je svoju garađansku dužnost.

08.50 Glasao Stefan Krkobabić

Stefan Krkobabić, zamenik predsednika PUPS - Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije i kandidat za poslanika u Narodnoj Skupštini, glasao je danas u 8 časova u Novom Beogradu, na glasačkom mestu 27.

08.47 Mesarović čeka u redu

U redu za ispunjavanje svoje građanske dužnosti strpljivo čeka i ministarka privrede u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović.

08.48 Glasanje počelo uz manje tehničke probleme u Prijepolju i Priboju

U tri polimske opštine jutros u sedam časova počelo je glasanje na parlamentarnim izborima. Pravo glasa u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši ima ukupno 69.327 birača, koji svoje biračko pravo mogu da ostvare na 148 biračkih mesta.

U opštini Prijepolje pravo glasa ima 31.683 birača, a glasanje se odvija na 61 biračkom mestu.

Foto: A. Rovčanin

Na tri biračka mesta u prijepoljskoj opštini jutros je bilo manjih tehničkih problema sa paravanima za glasanje, zbog čega je došlo do kratkotrajnog kašnjenja. Problemi su brzo otklonjeni i glasanje se odvija normalno.

Prema prvim podacima, izlaznost u Prijepolju do 8 časova iznosila je tri odsto.

08.40 Mali glasao na Zvezdari

Siniša Mali kandidat liste broj 1 obavio je svoju građansku dužnost na današnjim izborima.

08.27 Nenad Popović glasao na Vračaru

Ministar bez portfelja u tehničkom mandatu i predsednik Srpske narodne partije Nenad Popović glasao je jutros na Vračaru.

08.30 Prva sednica RIK-a

08.15 I Mali strpljivo čeka u redu

Siniša Mali kandidat liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" ovog jutra je došao da obavi građansku dužnost. Kako javljaju naši reporteri sa lica mesta, i on sa svim ostalim građanima čeka u redu da obavi svoju građansku dužnost.

FOTO: Novosti

08.15 Đurđević Stamenkovski glasala u OŠ "Janko Veselinović" na Voždovcu

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski glasala je jutros u OŠ "Janko Veselinović" na Voždovcu.

Ona je glasala na biračkom mestu 34.



08.10 Aleksandar Vučić sa suprugom stigao na biračko mesto

Vučić je u pratnji supruge došao na biračko mesto na Novom Boegradu gde će obavti grašansku dužnost.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

08.05 Miloš Vučević čeka da obavi građansku dužnost

Miloš Vučević kandidat liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" sa porodicom čeka u redu sa svim ostalim građanima da kako bi glasao.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

07.55 Miloš Jovanović obavio građansku dužnost

Miloš Jovanović predsednik Nove DSS glasao je danas na izborima u Srbiji.

Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

07.51 Vranje: Najveće gužve na mestu gde glasaju birači sa KiM

Prema podacima Gradske izborne komisije, sva biračka mesta na teritoriji Vranja i Vranjske Banje su otvorena na vreme i glasanje protiče bez ikakvih problema.

Pravo glasa na teritoriji Grada Vranja ima 66.439 lica, na 113 biračkih mesta, 92 su u Vranju i 21 u Vranjskoj Banji.

FOTO: Novosti

Građani sa pravom glasa sa Kosova i Metohije, pre svega iz Gnjilana, Kosovske Kamenice, Vitine i Novog Brda, mogu da glasaju na 10 biračkih mest , i sva se nalaze u učionicama Hemijsko – tehnološke škole u Vranju.

07.50 Otvorena biračka mesta širom Srbije

U Zrenjaninu u 7 časova otvorena sva biračka mesta, ukupno ih je 74 na teritoriji grada, u samom gradu Zrenjaninu 43.

Na teritoriji opštine Negotin pravo glasa ima 35.449 upisanih birača koji glasaju na jednom od ukupno 72 biračka mesta, od kojih se 17 nalazi u samom gradskom naselju, dok je preostalih 55 birališta organizovano u 38 sela. Za glasanje u inostranstvu prijavilo se više od 800 birača. Sva biračka mesta, kao i BM u Okružnom zatvoru u Negotinu otvorena su na vreme.

Na teritoriji Grada Subotice pravo glasa ima 123.171 birač, koji će moći da glasaju na ukupno 102 biračka mesta. BM su otovorena na vreme.

FOTO: Novosti

07.47 Pristalice "studnetske liste" krše propise i maltretiraju ljude

Kako saznajemo u Zlatiborskoj 35 ovoga jutra sa jendog od prozora glasno se pušta numera "Tri poljupca hoću ja". Tačno na mestu gde ljudi stoje u redu i čekaju glasanje.

07.30 Gužve i na Novom Beogradu

Velili broj građana od ranih jutarnjih sati čeka i na Novom Beogradu.

07.20 Gužve u Beogradu i Novom Sadu

Na biračkim mestima u Beogradu na kojima građani glasaju na poslanike Skupštine Srbije, od ranog jutra su gužve i građani u redovima čekaju da ostvare svoje biračko pravo.

U Novom Sadu je u 7 časova počelo glasanje na izborima za Skupštinu Srbije, a pravo glasa ima 345.943 građana, koji mogu da glasaju na ukupno 221 biračkom mestu.

U Osnovnoj školi „Sonja Marinković“, na Grbavici, u širem centru Novog Sada, biračka mesta 172, 173 i 174 otvorena su na vreme, a građani su od ranih jutarnjih časova počeli da ostvaruju svoje biračko pravo.

Redovi građana ispred gotovo svih biračkih mesta počeli su da se formiraju još oko 5 časova, dva sata pre zvaničnog početka glasanja.

Osim u gradskim mesnim zajednicama, glasanje se odvija i u prigradskim naseljima, među kojima su Sremska Kamenica, Ledinci, Futog, Veternik, Kać, Budisava, Rumenka, Kisač i Stepanovićevo.



07.15 Neverovatne scene sa biračkih mesta na kojima glasaju Srbi s Kosova i Metohije

Ogromne gužve i veliki odziv na izmeštenim biračkim mestima u centralnoj Srbiji gde glasaju Srbi sa Kosova i Metohije! Oni su u ranim jutarnjim satima, neki čak i pre svitanja, krenuli da severa KiM, iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Štrpca, Orahovca, Metohije i drugih srpskih sredina da glasaju na parlamentarnim izborima.

Foto: Novosti

07.00 Gužva u Vranju, gde glasaju Srbi iz Kosovskog Pomoravlja

Kako se može videti na fotografijama, ovoga jutra velike su gužve i u Vranju ispred biračkog mesta gde glasaju Srbi iz Kosovskog Pomoravlja.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

06.50 Građani Leposavića poranili na glasanje

Ispred biračkog mesta u Rudnici, gde glasaju građani opštine Leposavić, već se formirao red birača, i to više od pola sata pre početka glasanja.

06.45 - Velika Gužva u Raški

Pola sata pre otvaranja biračkog mesta u Raški, gde je predviđeno da glasaju građani Severne Mitrovice, stvara se red za glasanje.

06.32 - Srbi sa Kosova krenuli na glasanje

Građani sa Kosova i Metohije koji žele da iskoriste svoje biračko pravo su u ranim jutanjim satima u velikom broju krenuli u centralnu Srbiju, pošto glasanje u njihovim sredinama ni ovoga puta nije omogućeno. Na glasanje su autobusima i privatnim vozilima krenuli Srbi iz Leposavića, Zvečana, severne Mitrovice, Zubinog Potoka, ali i iz ostalih srpskih sredina južno od Ibra, Gračanice, Štrpca, Kosovskog pomoravlja…

Prema odluci Republičke izborne komisije, birači će moći da glasaju u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu, što za deo njih znači putovanje duže od 150 kilometara u jednom pravcu.

TV Most

TV Most

TV Most

Na vanrednim parlamentarnim izborima, koji su raspisani 9. septembra, učestvuje 18 lista, a devet ima položaj liste nacionalne manjine. Na "crtu" izlaze: "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", "Studentska lista - Studenti pobeđuju", "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/ CDP", "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor". Učestvuju i liste "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje", "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski", zatim "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje". Na izborima se nadmeću i liste "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK", "Biram pravdu - biram budućnost - koalicija Snaga - prof. dr Ferid Bulić - Vasilios Provelegios - Stranka budućnosti i razvoja - Građanska stranka Grka Srbije", zatim "Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek", "Ćale, ovo je za tebe -Petar Đurić - premijer Srbije", kao i liste "Vladimir Gajić -Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt - Prava Srbija", "Albanska koalicija" i "Majka Srbija - Gruda".

Kako kažu iz Republičke izborne komisije, ukoliko se građani zateknu na biračkom mestu prilikom zatvaranja biračkog mesta ili neposredno ispred, omogućiće im se da glasaju. Neophodno je da građani sa sobom ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, a prilikom utvrđivanja identiteta na biračkom mestu poželjno je, ali nije obavezno, da ponesu i poziv za glasanje koji bi trebalo da im je dostavljen pre izbora. U slučaju da poziv za glasanje nije dostavljen, odnosno nije poznat broj i adresa biračkog mesta na kojem mogu da glasaju, građani upitom na vebprezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave mogu proveriti na kom biračkom mestu glasaju. Birač koji zbog nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić, ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega popuniti glasački listić onako kako mu birač odredi. Kada građani dođu na svoje biračko mesto, članovi biračkog odbora proveriće im kažiprst desne ruke UV lampom, da bi utvrdili da li su već glasali, zatim će utvrdiće identitet proverom podataka iz lične karte ili pasoša.

- Takođe, članovi biračkog odbora će pronaći birača u izvodu iz biračkog spiska i zaokružiće redni broj ispred njegovog imena, a tražiće od birača da se potpiše u izvod iz biračkog spiska, obeležiće mu kažiprst desne ruke sprejom, predaće mu glasački listić i informisaće ga o načinu glasanja i uputiti ka mestu predviđenom za glasanje - ističu iz RIK.

Ako je otvaranje mesta za glasanje odloženo ili ako je glasanje prekinuto duže od jednog časa, glasanje se produžava za onoliko vremena za koliko je otvaranje biračkog mesta bilo odloženo, odnosno za onoliko vremena za koliko je prekid glasanja trajao. Ovo će biti 15. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji 1990, a 10. vanredni. Srbija je poslednji put birala poslanike 17. decembra 2023.