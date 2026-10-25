DEMONSTRNTI NE ODUSTAJU: Zakazana nova okupljanja u Francuskoj

Demonstracije u Francuskoj se nastavljaju.

Foto: Goran Čvorović

Jučerašnja okupljanja pokazala su da učesnici protesta ne odustaju. Tenzija je bilo u Nantu, Renu, Lilu, Dižonu. U Lionu, nekoliko stotina “crnih blokova” sukobilo se sa snagama reda.

U Grenoblu su policiju gađali vatrometom, dok su u Sentetjenu demonstranti izašli na auto-put. U Marselju je došlo do sukoba između policije i demonstranata koji su postavljati barikade i gađali snage reda kamenicama, dok su im specijalci uzvraćali suzavcem.

Vlasti su najviše zazirale od popodnevnih demonstracija u Parizu. U startu, demonstracije nisu ličile na slike viđene nedelju dana ranije. Sve je proticalo u miru, ali je do napetosti došlo na kraju, predveče, na gradskim vratima Vensen.

Najradikalniji učesnici napadali su policiju koja je upotrebila vodene topove. Trg je nadletao policijski helikopter. Svaki pokušaj krađe interventne snage su odmah nastojale da sakncionišu.