Fudbal

FSS se oglasio povodom smrti Darka Božovića!

С.С.

25. 10. 2026. u 12:43

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Bivši golman Partizana umro u 48. godini.

ФСС се огласио поводом смрти Дарка Божовића!

Foto: FSS

Tužna vest pogodila je fudbalsku Srbiju, pošto je danas umro nekadašnji golman Partizana, Darko Božović.

Opaka bolest bila je jača od bivšeg čuvara mreže crno-belih, koji je tokom karijere imao uspeha u gotovo svim timovima, u kojima je branio.

Mnogi klubovi i sportske organizacije, opraštaju se od čuvenog "Mačka", koji je poslednji angažman imao u superligašu iz Pančeva, Železničaru, gde je radio kao trener golmana.

Fudbalski savez Srbije je, takođe, izdao saopštenje u kom se oprostio od Darka Božovića:

"U 49. godini života prerano nas je napustio Darko Božović, nekadašnji čuvar mreže Partizana, Bežanije, Slobode iz Užica, Srema, Timoka, Mladenovca, Voždovca...

Tokom karijere nastupao je i za našu mladu reprezentaciju, a po završetku iste bio je i trener golmana mlađih selekcija Srbije.

Fudbalski savez Srbije izražava najiskrenije saučešće porodici i prijateljima Darka Božovića.

Darko, počivaj u miru.", piše u saopštenju FSS.

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