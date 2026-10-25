RAMA USTAO PROTIV "NASILJA I URBANE ANARHIJE": Kazne za demonstrante idu i do 5.500 evra (FOTO/VIDEO)

PREMIJER Albanije Edi Rama predstavio je danas novi paket mera protiv "nasilja i urbane anarhije" koji predviđa, između ostalog, kazne do 5.500 evra za pojedince koji oštete tuđu imovinu tokom demonstracija.

Foto: TanjugAP Photo/Hameraldi Agolli

Rama je na konferenciji za medije kazao da štetu treba da plati osoba koja ju je prouzrokovala i da mere nisu usmerene protiv mirnih demonstranata, preneo je albanski Juronjuz.

- Normativni akt za hitnu nadoknadu štete malim preduzećima predstavlja finansijsku podršku onima koji su pogođeni provalama, pljačkama i požarima. Ovim aktom, država će pokriti od 70 do 100 odsto štete privrednicima čija je imovina oštećena - kazao je albanski premijer.

Foto: Tanjug/AP Photo/Hameraldi Agolli

Dodao je da paket mera čine i poseban zakon za sanaciju štete, izmene zakona o okupljanjima, poseban elektronski registar za urbane prekršioce, izmene kodeksa etike za nastavnike i predloga za izmene Krivičnog zakona.

Rekao je da se Zakon primenjuje na sva okupljanja na javnim mestima, bilo da su najavljena, zabranjena ili spontana.

- Niko ne plaća štetu zato što je protestovao ili bio prisutan na nekom skupu bilo koje vrste. Ova odgovornost za nadoknadu pričinjene štete proizašla je isključivo iz ličnog ponašanja osobe i ovaj zakon ne ograničava slobodu okupljanja i izražavanja - tvrdi Rama.

Prema njegovim rečima, svaka osoba koja učestvuje u nasilnom okupljanju i ne ode nakon što je upozorena od strane policije da se udalji, biće finansijski odgovorna.

- Odgovaraće svako ko odluči da ostane u gomili ili grupi koja kamenuje, pali, lomi i uništava - rekao je Rama.

Dodao je da će novinari, lekari, posmatrači, zaposleni na dužnosti ili slučajni prolaznici biti izuzeti od tog pravila. On je naglasio da su mere izrađene u saradnji sa evropskim stručnjacima i italijanskim i francuskim partnerima.

Prema njegovim rečima, svaka predložena mera je u skladu sa članom 47 Ustava Albanije, članom 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima, jurisprudencijom Suda u Strazburu, Venecijanske komisije i smernicama ODIHR-a o slobodi mirnog okupljanja.

Rekao je da će roditelji plaćati kaznu ako se ispostavi da su njihova deca mlađa od 14 godina načinila štetu. Rama je izjavio da je spreman da sasluša građane koji imaju primedbe na vladu, ali je naveo da zahtev za njegovu ostavku "ne može biti nasilno nametnut".

- Ko god zahteva moju ostavku, greši ako misli da se ona može nametnuti silom ili bilo kojim drugim oblikom nasilja. Imam dužnost da zaštitim zemlju i narod od svakog pokušaja da se Albanija vrati unazad - rekao je premijer.

Naveo je da država ima dužnost da kazni svakoga ko digne ruku na javnu i privatnu imovinu i ko ugrožava red i bezbednost.

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