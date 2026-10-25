Politika

MLADIĆU ZABRANILI DA GLASA NA BIRAČKOM MESTU: Strašan snimak iz Rakovice

В.Н.

25. 10. 2026. u 13:04

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JEDNOM biraču danas nije dozvoljeno da glasa na biračkom mestu u Rakovici.

МЛАДИЋУ ЗАБРАНИЛИ ДА ГЛАСА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ: Страшан снимак из Раковице

Foto: Printskrin/24 Sedam

- Evo došao sam da glasam na biračkom mestu 50, ne dozvoljavaju mi da glasam. Došao sam da izvršim svoju građansku dužnost - rekao je on.

Njega su, dok je snimao sve, takođe snimali članovi biračkog odbora i pokazivali mu tri prsta.

(24 Sedam)

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