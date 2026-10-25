Verovali ili ne, Danil Medvedev je ovo prvi putu karijeri uradio

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je titulu na turniru u Almatiju, pošto je u finalu nakon preokreta savladao Gruzina Nikoloza Basilašvilija rezultatom 2:1 u setovima. Ruski as je tako stigao do 25. trofeja u karijeri, ali i ostvario podvig koji mu do sada nije pošao za rukom – prvi put je uspeo da odbrani titulu na nekom turniru.

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Iako je važio za favorita u završnom okršaju, Medvedev nije dobro otvorio meč. Basilašvili je iskoristio slabiji početak protivnika i odigrao veoma dobar prvi set, u kojem je sa sedam vinera i 18 neiznuđenih grešaka uspeo da ostane konkurentan i na kraju slavi u taj-brejku rezultatom 7:6.

Ipak, nakon kratke pauze usledilo je potpuno drugačije izdanje ruskog tenisera. Medvedev je podigao nivo igre, preuzeo kontrolu nad razmenama i u drugom setu praktično deklasirao rivala, prepustivši mu samo jedan gem.

Odlučujući set doneo je nastavak dominacije petog tenisera sveta. Medvedev je napravio dva brejka, dok Basilašviliju nije dozvolio nijednu priliku da mu oduzme servis. Sigurnom igrom u ključnim trenucima priveo je meč kraju i zasluženo stigao do novog trofeja.

Trijumf u Almatiju ima poseban značaj za Medvedeva, budući da je prvi put u profesionalnoj karijeri uspeo da odbrani titulu. Rus je tako potvrdio dobru formu i nastavio da gradi samopouzdanje pred završnicu sezone.

Sa druge strane, Basilašvili uprkos porazu ima mnogo razloga za zadovoljstvo. Dobre partije tokom turnira u Kazahstanu donele su mu povratak među 100 najboljih tenisera sveta, pa će se na narednoj ATP listi naći na 94. poziciji.

Medvedev je, u međuvremenu, ostvario značajan napredak i u trci za plasman na Završni masters u Torinu. Rus se probio na četvrto mesto, čime je napravio veliki korak ka jednom od najvažnijih turnira sezone, na kojem će se okupiti najbolji teniseri sveta.

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