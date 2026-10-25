ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev naveo je deset razloga zbog kojih bi predsednik SAD Donald Tramp trebalo da naloži CIA-i da se pozabavi liderom kijevskog režima, Volodimirom Zelenskim.

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

Kao prvi „ubod” (ili „pljuvačku”) upućen Trampu, Medvedev je naveo podršku koju je Zelenski pružio Trampovom prethodniku, Džou Bajdenu, tokom prethodne predsedničke kampanje u SAD. Lider kijevskog režima je takođe odbio da Trampu preda kompromitujuće materijale o njegovom rivalu.

Druga zamerka odnosi se na to što je Zelenski uporno i grubo zahtevao novac i oružje od američke administracije kako bi nastavio sukob sa Rusijom. Kao treći razlog za Trampovo nezadovoljstvo, Medvedev je naveo pokušaje Zelenskog da okrene evropske političare protiv američkog lidera i njegovog tima.

Kao četvrtu stavku, zamenik predsednika Saveta bezbednosti naveo je to što je Vašington uporno ignorisao predloge za pregovore o rešavanju sukoba. Kao peti „ubod”, Medvedev je pomenuo nastavljanje napada na ruske rafinerije nafte, uprkos Trampovim upozorenjima o tome kako takvi potezi utiču na globalne cene nafte i situaciju u SAD uoči izbora.

Šesta stavka odnosi se na optužbe za nepromišljeno ponašanje koje je, prema rečima Medvedeva, dovelo SAD i NATO na rub globalnog nuklearnog sukoba sa Rusijom. Kao sedmi razlog, zamenik predsednika Saveta bezbednosti naveo je navodnu proneveru američke finansijske pomoći od strane ukrajinskog rukovodstva. Konkretno je pomenuo biznismena Timura Mindiča i bivšeg šefa kabineta Zelenskog, Andrija Jermaka.

Osma stavka tiče se navoda o vezama između okruženja ukrajinskog lidera i meksičkih narko-kartela. Prema navodima Medvedeva, predstavnici kartela slali su borce u Ukrajinu na obuku za upravljanje dronovima, dok je ukrajinska strana zauzvrat dobijala novac od prodaje droge u Sjedinjenim Državama. Deveta zamerka Medvedeva odnosi se na pokušaje Zelenskog da ucenjuje Vašington, preteći porazom Ukrajine i negativnim posledicama po ceo Zapad.

Deseta stavka koju navodi Medvedev jeste odbijanje predloga SAD od strane kijevskog režima, kao i ignorisanje inicijativa koje su dolazile iz Bele kuće. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti takođe je sugerisao da bi Tramp mogao da se osloni na istorijsko iskustvo SAD kako bi rešio problem odnosa sa ukrajinskim rukovodstvom. „Šta bi Tramp trebalo da uradi sa ovim ’kopiletom‘? Odgovor se nalazi u američkoj istoriji. Samo treba da pozovemo ministra rata i direktora CIA-e i naložimo im da isprave ovaj nesrećni nesporazum”, rekao je on.

U petak su Tramp, preduzetnik Ilon Mask i Zelenski izneli međusobne optužbe povodom toga što je Kijev ograničio pristup vojnom satelitskom komunikacionom sistemu „Staršild” (Starshield).

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