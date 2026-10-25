RIBAKINA OSVOJILA TITULU U NINGBOU: Kazahstanka do 15. trofeja u karijeri
Najbolja teniserka sveta Elena Ribakina osvojila je VTA turnir u kineskom Ningbou, pošto je u finalu savladala Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:2, 6:2. Kazahstanki je za ubedljiv trijumf bilo potrebno svega sat i 17 minuta igre.
Ribakina je od početka do kraja meča kontrolisala dešavanja na terenu i nije dozvolila protivnici da ozbiljnije zapreti. Sigurnom igrom i kvalitetnim udarcima opravdala je ulogu favoritkinje, a do trofeja je stigla bez izgubljenog seta u finalnom susretu.
Za kazahstansku teniserku ovo je 15. titula u profesionalnoj karijeri, a posebno je značajna činjenica da je do prvog trofeja stigla nakon što je preuzela prvo mesto na VTA listi. Trijumf u Kini predstavlja potvrdu njene dobre forme i kontinuiteta rezultata na najvišem nivou ženskog tenisa.
Ribakina je osvajanjem turnira u Ningbou zaradila 185.500 dolara i osvojila 500 bodova za VTA listu, čime je dodatno uvećala svoj bodovni saldo. Sa druge strane, Lejli Fernandez pripalo je 114.500 dolara, uz 325 bodova za plasman u finale.
Kanadska teniserka nije uspela da pruži jači otpor raspoloženoj protivnici u borbi za trofej, ali je plasmanom u završnicu turnira ostvarila zapažen rezultat. Ipak, ovog puta je Ribakina bila previše sigurna i efikasna, pa je zasluženo podigla pehar u Ningbou.
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