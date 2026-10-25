LICE ULIČNOG TERORA NAD ŽENOM OD 82 GODINE: Fizički napadnuta majka Aleksandra Vučića na sred ulice— ima li kraja ovom ludilu?

Dokle ide bolesna mržnja i političko ludilo u Srbiji? Kada pomislimo da je dotaknuto dno ljudskog bezobrazluka i morala, stiže vijest koja ledi krv u žilama — na sred ulice mučki je fizički napadnuta Angelina Vučić, majka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića!

Foto: Printskrin/ Youtube/Cirilica TV Happy

Žena koja je zakoračila u devetu deceniju života napadnuta je mučki, s leđa, dok se sasvim mirno vraćala iz obične nabavke.

Ponašajući se kao najgori ulični siledžije, napadači su joj oteli kese sa namirnicama iz ruku, grubo je odgurnuli i fizički maltretirali ženu u godinama koja se sama vraćala kući.

Kada politika i mržnja udare na porodicu i godine

Ovaj gnusni čin nije samo napad na jednu stariju ženu; ovo je najcrnji biljeg i potvrda do kakvog je moralnog i civilizacijskog kolapsa stigao dio društva zatrovan bolesnom mržnjom prema političkom neistomišljeniku.

Udariti na majku, na ženu od preko 80 godina koja nosi namirnice iz prodavnice, mogu samo kukavice bez trunke časti, obraza i kućnog vaspitanja.

Sve je odmah prijavljeno nadležnim organima, a javnost s pravom očekuje hitnu istragu, identifikaciju i najstrožu kaznu za ove ulične siledžije.

Ako se ovakvom huliganizmu i nasilju ne stane na put odmah i bez oklijevanja, postavja se pitanje — gđe je granica i ko je sljedeći na udaru bolesnih političkih fantazija?

Dosta je nasilja i uličnog terora

Ovakvi incidenti ogoljavaju svu bijedu onih koji nemaju ni političke argumente, ni viziju, već svoju nemoć leče na najprljavije moguće načine, ne poštujući ni godine, ni porodicu, ni osnovni ljudski dignitet.

Crvena linija je odavno pređena. Vrijeme je da se jasno i glasno kaže: Dosta je nasilja, dosta je uličnog terora i primitivizma.

(Borba)