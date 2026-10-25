"BLOKADERI GURALI ANGELINU VUČIĆ I URLALI NA NJU": Nećemo ćutati pred nasiljem - oglasili se iz SNS nakon brutalnog napada na Vučićevu majku
SRPSKA napredna stranka najoštrije osuđuje brutalni fizički i verbalni napad na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, koji se danas dogodio u neposrednoj blizini Kalenić pijace.
Saopštenje SNS-a prenosimo u celosti:
Grupa mlađih muškaraca, blokaderske političke orijentacije, gurala je Angelinu Vučić, urlala na nju i pocepala kese sa namirnicama koje je nosila sa pijace. Ovakvo ponašanje predstavlja nedopustiv čin agresije, ponižavanja i zastrašivanja koji zaslužuje najoštriju osudu.
Ničija majka, ničija baka i nijedna žena ne smeju biti meta nasilja zbog političkih razlika! Ne postoji nikakvo opravdanje za agresiju nad ženom koja je meta blokadera samo zato što je majka Aleksandra Vučića.
Srpska napredna stranka zahteva hitnu i odlučnu reakciju nadležnih organa, utvrđivanje svih okolnosti ovog događaja i pozivanje na odgovornost svih koji su u njemu učestvovali. Angelina Vučić prijavila je napad policiji, a mi očekujemo da institucije postupe bez odlaganja, profesionalno i u skladu sa zakonom.
Nećemo ćutati pred nasiljem niti ćemo dozvoliti da se agresija i zastrašivanje predstavljaju kao legitiman oblik političke borbe. Oni koji misle da nasiljem mogu da nametnu svoju volju moraju da shvate da u Srbiji zakon mora da važi za sve.
Danas nije napadnuta samo majka Aleksandra Vučića. Napadnute su i vrednosti za koje se zalaže svako društvo koje poštuje žene, majke i pravo na dostojanstven život. Zato očekujemo jasnu osudu ovog čina od svih političkih aktera, bez izgovora, kalkulacija i dvostrukih aršina.
Srbija ne sme da dozvoli da postane zemlja u kojoj nasilje i mržnja zamenjuju dijalog i političku borbu. Srbija je jača od mržnje i svakog pokušaja da se politički ciljevi ostvaruju zastrašivanjem i agresijom.
Srbija koja voli, poštuje žene i brani pravo svakog čoveka na dostojanstvo pokazaće svoju snagu mirno, odlučno i demokratski. Svojim glasom i olovkom građani će pokazati da u Srbiji nema mesta za mržnju i nasilje, već za slobodu, poštovanje i odgovornost.
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