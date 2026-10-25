Tenis

Siner doneo najbitniju odluku! Italijan se odlučio na velike promene!

С.С.

25. 10. 2026. u 12:05

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Iako je završio tekuću sezonu, zbog teške povrede.

Синер донео најбитнију одлуку! Италијан се одлучио на велике промене!

FOTO: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Još uvek prvi reket sveta Janik Siner nedavno je završio sezonu, zbog povrede kolena.

Italijanski as, koga će na kraju kalendarske godine na tronu ATP liste naslediti Aleksander Zverev iz Nemačke, ostao je misterija za mnoge fanove "belog sporta".

U međuvremenu su iz Sinerove domovine stigle najnovije vesti da je momak iz San Kandida promenio svoj lekarski tim, odnosno, da će Daren Kejhil, koji je trebalo da ostane do kraja godine, ipak biti član tima samo do Rolan Garosa.

Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Siner je odlučio da promeni kliniku u kojoj je povređeno koleno lečio od trijumfa na Vimbldonu, nezadovoljan jer rešenja za njegov problem nema ni posle tri meseca.

Italijan trenira sve vreme u Monte Karlu, trudi se da jača koleno, a sa njim su trenutno oba njegova trenera - Simone Vanjoci i Daren Kejhil.

Kako "Gazeta delo sport" piše, saradnja sa Kejhilom produžena je do Rolan Garosa, te da Australijanac neće napustiti tim na kraju ove sezone kao što je to bilo najavljeno.

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