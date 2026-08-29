IMA MRTVIH U NESREĆI KOD NEGOTINA! Vozač izgubio kontrolu i zakucao se u drvo
VOZAČ BMW-a (54) izgubio je kontrolu nakon što je srna istrčala na put, sleteo s kolovoza i udario u drvo, a 85-godišnja putnica preminula je na licu mesta.
Tom prilikom je K. M. (85), koja je bila na zadnjem sedištu vozila, zadobila povrede od kojih je preminula na licu mesta, dok su vozač i još dve putnice u vozilu zadobili lakše povrede.
Vozač nije imao alkohol u krvi, ali jeste THC
Obavljen je uviđaj, naložena obdukcija, alkometrom je utvrđeno da vozač nije imao alkohola u krvi, a potom je utvrđeno prisustvo THC-a u organizmu.
S obzirom na to, kao i na činjenicu da je na deonici puta gde se dogodila nesreća postojao znak "divljač na putu", po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 u vezi sa članom 289 stav 1 Krivičnog zakonika.
(Kurir)
Preporučujemo
VELIKI POŽAR U NOVOM SADU: Izgorelo nekoliko automobila (VIDEO)
29. 08. 2026. u 07:48
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BEOGRADU: Mladić teško povređen u udesu u Vojvode Stepe
29. 08. 2026. u 07:11
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE BELE CRKVE: Požar još aktivan, situacija mirna i stabilna
28. 08. 2026. u 22:09
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)