IMA MRTVIH U NESREĆI KOD NEGOTINA! Vozač izgubio kontrolu i zakucao se u drvo

VOZAČ BMW-a (54) izgubio je kontrolu nakon što je srna istrčala na put, sleteo s kolovoza i udario u drvo, a 85-godišnja putnica preminula je na licu mesta.

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Tom prilikom je K. M. (85), koja je bila na zadnjem sedištu vozila, zadobila povrede od kojih je preminula na licu mesta, dok su vozač i još dve putnice u vozilu zadobili lakše povrede.

Vozač nije imao alkohol u krvi, ali jeste THC

Obavljen je uviđaj, naložena obdukcija, alkometrom je utvrđeno da vozač nije imao alkohola u krvi, a potom je utvrđeno prisustvo THC-a u organizmu.

S obzirom na to, kao i na činjenicu da je na deonici puta gde se dogodila nesreća postojao znak "divljač na putu", po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 u vezi sa članom 289 stav 1 Krivičnog zakonika.

(Kurir)