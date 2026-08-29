Svet

MASOVAN UDAR RUSKE VOJSKE: Na meti logistički centri i luke Ukrajine, evo šta je sve pogođeno

В.Н.

29. 08. 2026. u 10:10

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ORUŽANE snage Ruske Federacije tokom noći su nastavile da izvode grupne napade na logističke centre i luke Ukrajine koje se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane Ruske Federnjacije.

МАСОВАН УДАР РУСКЕ ВОЈСКЕ: На мети логистички центри и луке Украјине, ево шта је све погођено

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP)

U Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođen je transportno-logistički centar "Fim servis" u mestu Čajki, čije su prostorije korišćene za skladištenje komponenti za krstareće rakete dugog dometa "flamingo", naveli su u ministarstvu.

Osim toga, pogođen je logistički centar u mestu Kalinovka, na čijoj teritoriji se nalazi carinski terminal koji je distribuirao vojni teret koji dolazi iz zapadnih zemalja.

U napadu ruskih snaga oštećeno je i skladište municije kompanije "Fajer point" u mestu Mila u Kijevskoj oblasti, u čijem magacinu su bile smeštene komponente i pojačivači za bespilotne letelice velikog dometa FP-1/FP-2.

Takođe je pogođen parking za tankere sa gorivom i mesta za istovar goriva i maziva namenjenih Oružanim snagama Ukrajine u luci "Izmail".

Osim toga, u ministarstvu su dodali da je u luci "Nikolajev" pogođen pomorski terminal za pretovar, logistički centri za istovar i skladištenje vojnog tereta, 18 skladišta sa vojnom opremom, kao i tri skladišta sa gorivom i mazivima za Oružane snage Ukrajine.

(RT Balkan)

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