NEMA NOVIH ŽARIŠTA U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Noć protekla mirno, problem na terenu pravi jak vetar
DEŽURNE vatrogasne ekipe su na terenu u Deliblatskoj peščari i spremno su dočekale najavljene meteorološke uslove.
Kako javlja RTS, situacija je značajno stabilnija, noć je protekla mirno, a poslednjih 80 sati nema novih žarišta.
Spasiocima i vatrogascima na terenu probleme pravi jak vetar, košava duva 40 kilometara na sat, a meteorolozi kažu da bi udari mogli da dostignu i 70 kilometara na sat.
Postoji veliki rizik da bi jak vetar mogao da doprinese raspirivanju žarišta.
Sva naselja su bezbedna, a niže noćne temperature doprinele su smirivanju situacije. Neprekidno se natapa opožareni teren i sa zemlje i iz vazduha.
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