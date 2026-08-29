Srbija

NEMA NOVIH ŽARIŠTA U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Noć protekla mirno, problem na terenu pravi jak vetar

В.Н.

29. 08. 2026. u 09:53

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DEŽURNE vatrogasne ekipe su na terenu u Deliblatskoj peščari i spremno su dočekale najavljene meteorološke uslove.

НЕМА НОВИХ ЖАРИШТА У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ: Ноћ протекла мирно, проблем на терену прави јак ветар

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE/ BOJAN VELOAN

Kako javlja RTS, situacija je značajno stabilnija, noć je protekla mirno, a poslednjih 80 sati nema novih žarišta.

Spasiocima i vatrogascima na terenu probleme pravi jak vetar, košava duva 40 kilometara na sat, a meteorolozi kažu da bi udari mogli da dostignu i 70 kilometara na sat.

Postoji veliki rizik da bi jak vetar mogao da doprinese raspirivanju žarišta.

Sva naselja su bezbedna, a niže noćne temperature doprinele su smirivanju situacije. Neprekidno se natapa opožareni teren i sa zemlje i iz vazduha.

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