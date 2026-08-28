Svet

PUKLA BRANA, DRAMA SE NASTAVLJA: Spasavanje obustavljeno zbog straha od nove katastrofe (FOTO/VIDEO)

В.Н.

28. 08. 2026. u 08:51

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NEPALSKE vlasti upozorile su stanovništvo i spasilačke ekipe na novu opasnost nakon što su dobile informaciju da je brana na kineskoj strani granice pukla, što je izazvalo strah od novog poplavnog talasa.

ПУКЛА БРАНА, ДРАМА СЕ НАСТАВЉА: Спасавање обустављено због страха од нове катастрофе (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Sulav Shrestha/Xinhua via AP

Nepalska policija pozvala je spasioce, radnike angažovane na pružanju pomoći, pripadnike bezbednosnih snaga i stanovništvo da budu izuzetno oprezni i da se sklone na bezbedna mesta.

- Molimo spasioce, radnike na pružanju pomoći, pripadnike svih bezbednosnih službi i sve stanovnike da budu veoma oprezni i da se sklone na bezbedno mesto - saopštila je policija.

Zvaničnik nepalskog okruga Rasuva rekao je da su ih kineske vlasti obavestile o novoj poplavi na području koje je već bilo teško pogođeno velikim poplavama u sredu.

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Spasavanje obustavljeno zbog straha od nove katastrofe

Helikopterske operacije spasavanja u poplavama pogođenom okrugu Rasuva obustavljene su, dok su lokalni stanovnici, prema izveštaju Reutersa, počeli da beže uzbrdo nakon što su dobili informacije da je jezero nastalo iza prirodne brane počelo da se izliva.

Jedan vojni zvaničnik rekao je da su vlasti u Nepalu obustavile spasilačke operacije na narednih 90 minuta. Do obustave je došlo nakon informacija da je brana na kineskoj strani granice pukla, što je izazvalo strah od novog poplavnog talasa.

Kineske vlasti su prethodno upozoravale da bi brana formirana tokom odrona u sredu mogla da popusti i izazove nove poplave nizvodno. Iza naslaga nastalih tokom katastrofe formiralo se jezero, zbog čega je postojao rizik od njegovog izlivanja.

Foto: Фото: Танјуг/АП/Niranjan Shrestha

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Kina je ranije u petak saopštila da obustavlja spasilačke operacije u blizini graničnog prelaza Đirong, na granici sa Nepalom, zbog straha od novog velikog odrona ili poplave.

Nova opasnost dolazi nakon katastrofalnih poplava koje su već odnele stotine života u Nepalu, dok se veliki broj ljudi i dalje vodi kao nestao.

Podsetimo, broj žrtava u Nepalu porastao je na 475.

(Telegraf.rs)

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