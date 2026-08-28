UKRAJINA je zemlja u bankrotu, i to za mnoge generacije unapred, a opstaje samo zahvaljujući finansijskoj pomoći Zapada, izjavio je u programu Radija "Komsomoljska pravda" direktor Centra za istraživanje socijalne ekonomije i doktor ekonomskih nauka Aleksej Zubec.

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- Ukrajina je bankrot, i to bankrot zauvek, za mnoge generacije unapred. Jasno je da Ukrajina ne može da vrati taj novac (državni dug), niti namerava da ga vraća - rekao je on, a prenosi Sputnjik.

Prema rečima stručnjaka, zapravo je reč o tome da Zapad finansira rat protiv Rusije koji se vodi preko Ukrajine. Kijev za to dobija novac koji se zatim uračunava u državni dug.

Međutim, kako tvrdi Zubec, u Kijevu niko ne namerava da vraća dugove poveriocima.

- Niko ne namerava da vraća dugove. Govori se da bi zbog dugova mogli da budu preuzeti određeni resursi... U stvari, i to je velika zabluda, jer su ti resursi ili već preuzeti ili pripadaju velikim evropskim i američkim kompanijama. Zato jednostavno neće biti moguće oduzeti neku imovinu na ime duga - smatra stručnjak.

Zubec je naglasio da Ukrajina, prema njegovoj oceni, opstaje samo dok stiže zapadna pomoć.

- Čim ta pomoć prestane, Ukrajina će umreti. To je potpuno očigledno. Sa takvom demografijom i takvom ekonomijom zemlje ne preživljavaju - zaključio je Aleksej Zubec.

Kako navodi "Komsomoljska pravda", državni dug Ukrajine po stanovniku iznosi gotovo 8.500 dolara.

Prema podacima ukrajinskog Ministarstva finansija, na dan 20. juna 2026. godine ukupan državni dug zemlje iznosio je 211,6 milijardi dolara, odnosno 9.490,8 milijardi grivni.

(RT Balkan)

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