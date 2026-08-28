Svet

NOVI ZEMLJOTRES: Tlo podrhtavalo jačinom od 5 stepeni po Rihteru

Танјуг

28. 08. 2026. u 09:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZEMLjOTRES jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Kinu, saopštio je Evropsko-mediteranski-seizmološki centar (EMSC).

НОВИ ЗЕМЉОТРЕС: Тло подрхтавало јачином од 5 степени по Рихтеру

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Epicentar zemljotresa bio je na jugozapadu zemlje, između pokrajine Sečuan i grada Čongćinga, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA OVIM SE BORI SVAKOG DANA: Đina DŽinović otkrila da boluje od neizlečive bolesti

SA OVIM SE BORI SVAKOG DANA: Đina Džinović otkrila da boluje od neizlečive bolesti