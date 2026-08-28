NOVI ZEMLJOTRES: Tlo podrhtavalo jačinom od 5 stepeni po Rihteru
ZEMLjOTRES jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Kinu, saopštio je Evropsko-mediteranski-seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na jugozapadu zemlje, između pokrajine Sečuan i grada Čongćinga, na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
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