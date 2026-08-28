NOVI ZEMLJOTRES: Tlo podrhtavalo jačinom od 5 stepeni po Rihteru

ZEMLjOTRES jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Kinu, saopštio je Evropsko-mediteranski-seizmološki centar (EMSC).

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Epicentar zemljotresa bio je na jugozapadu zemlje, između pokrajine Sečuan i grada Čongćinga, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

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