TRAMOV PLAN ZA VENECUELANSKA NAFTNA POLJA: SAD žele dugoročan pristup ogromnim rezervama

ZVANIČNICI Trampove administracije rade na sporazumu kojim bi se obezbedio dugoročni pristup delu venecuelanskih rezervi sirove nafte, rekli su u četvrtak izvori upoznati sa pregovorima, što bi na kraju moglo da snizi troškove uvoza nafte.

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Očekuje se da će sporazum, koji bi uskoro mogao da bude potpisan i objavljen, biti sproveden tako da američkoj vladi omogući da obezbedi grupu venecuelanskih naftnih polja za razvoj od strane američkih kompanija, naveli su izvori, dodajući da bi proizvodnja koja iz toga proistekne bila garantovana za Sjedinjene Američke Države.

SAD žele dugoročni pristup venecuelanskoj nafti

- Ovo je stvarno i o tome se razgovara na najvišim nivoima američke i venecuelanske vlade - rekao je jedan od izvora.

Drugi izvor rekao je da se kao pravni model za sprovođenje sporazuma razmatra "zakup", nakon čega bi usledila aukcija ili tender za dodelu svakog pojedinačnog polja američkim proizvođačima, javlja Rojters.

Na listi od 17 polja o kojima se pregovara, a koju je video Rojters, nalaze se nova, još nerazvijena polja u ogromnom Orinoko pojasu, kao i već razvijena područja oko jezera Marakaibo. Nekima od njih trenutno upravlja mala kineska kompanija čiji je ugovor potpisan tokom Madurove administracije.

Bela kuća uputila je pitanja Ministarstvu energetike SAD. Ministarstvo za naftu Venecuele, državna naftna kompanija PDVSA i Ministarstvo energetike SAD nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar. Venecuelanska ministarka za naftu Paula Henao nije bila dostupna za komentar.

Čak 17 naftnih polja kao predmet pregovora

Venecuela razmatra mogućnost da napusti grupu OPEK proizvođača nafte dok jača veze sa SAD, objavio je Blumberg kasno u četvrtak. Venecuela, koja je 1960. godine bila među osnivačima organizacije, godinama nije ispunjavala kvote OPEK-a, pošto je njena državna naftna industrija trpela zbog zapostavljanja i korupcije. SAD su dugo u sukobu sa OPEK-om zbog njegovog uticaja na cene nafte.

Važeći propisi o ugljovodonicima u Venecueli, zemlji koja ima najveće rezerve sirove nafte na svetu, ne predviđaju zakup naftnih područja, dok Ustav osnovne aktivnosti u toj industriji rezerviše za državu.

Nedavno reformisano zakonodavstvo o nafti omogućava upravljanje naftnim poljima kroz zajednička ulaganja i ugovore o podeli proizvodnje. Venecuelanska vlada decenijama je sprečavala strane proizvođače da evidentiraju rezerve nafte u toj zemlji kao svoje.

Sporazum bi mogao da izazove pravne probleme

Iako potpuni detalji potencijalnog sporazuma između Vašingtona i Karakasa još nisu poznati, on bi mogao da pokrene ustavna pitanja i suoči se sa pravnim izazovima, navode stručnjaci.

Aksios je u četvrtak prvi objavio informacije o pregovorima i naveo da američki ministar energetike Kris Rajt planira put u Karakas već sledeće nedelje.

Otkako su SAD u januaru zarobile i uklonile sa vlasti bivšeg predsednika Nikolasa Madura, Vašington pokušava da obezbedi stabilan dotok venecuelanske sirove nafte za američke rafinerije, istovremeno podstičući američka ulaganja u energetsku industriju te članice OPEK-a, koja je ozbiljno oslabljena i trenutno proizvodi oko 1,25 miliona barela sirove nafte dnevno.

Administracija predsednika Donalda Trampa suočava se sa pritiskom uoči izbora za Kongres na polovini mandata, zakazanih za kasnije ove godine, zbog rasta cena benzina. Taj pritisak mogao bi da bude ublažen jeftinijim snabdevanjem naftom i povećanjem proizvodnje. SAD takođe traže rešenja za obnavljanje svojih strateških rezervi nafte, uključujući mogućnost zamene sirove nafte sa američkim proizvođačima.

Strateške rezerve nafte SAD trenutno sadrže oko 290 miliona barela nafte u podzemnim slanim pećinama, što predstavlja oko 41 odsto njihovog ukupnog kapaciteta. Nedostatak sredstava i tekuće održavanje rezervi ograničili su napore administracije da ih ponovo napuni nakon što su SAD posegle za njima posle ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, a zatim ponovo nakon početka rata sa Iranom u februaru.

(Telegraf)