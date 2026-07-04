MUNDIJALSKI TIKET DANA: Hendikep pojačava kvotu na "galske petlove", biće golova u susretu Kanade i Maroka
SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 donelo je do sada nekoliko neočekivanih rezultata, ali mi verujemo da to danas neće biit slučaj.
SP 2026 subota/nedelja
19.00 Kanada - Maroko GG (2,42)
23.00 Paragvaj - Francuska (-2) 2 (2,52)
Francuska je pobedila u sve četiri svoje utakmice na Svetskom prvenstvu sa više od jednog gola razlike, a poslednja tri meča su dobili sa tri gola prednosti. Paragvaj je pokazao izuzetnu žilavost izbacivši Nemačku u prethodnoj rundi, ali su Trikolori daleko bolja ekipa od Pancera. Paragvaj je takođe potrošio mnogo energije u šesnaestini finala i prošao dalje nakon penala, tako da Francuska može da iskoristi svaki umor i komotno pokrije hendikep -2.
Ukupna kvota: 4,78
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