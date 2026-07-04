MUNDIJALSKI TIKET DANA: Hendikep pojačava kvotu na "galske petlove", biće golova u susretu Kanade i Maroka

SP 2026 subota/nedelja

19.00 Kanada - Maroko GG (2,42)



Paragvaj

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Obe ekipe su postigle gol u sve četiri svoje utakmice na Svetskom prvenstvu do sada i obe mogu da nastave taj niz. Obe ekipe su postigle gol na šest od devet utakmica Maroka otkako im je dodeljena pobeda u finalu Afričkog kupa nacija protiv Senegala, dok su na utakmicama Kanade golovi viđeni na obe strane u tri od njihovih poslednjih pet mečeva.

Francuska je pobedila u sve četiri svoje utakmice na Svetskom prvenstvu sa više od jednog gola razlike, a poslednja tri meča su dobili sa tri gola prednosti. Paragvaj je pokazao izuzetnu žilavost izbacivši Nemačku u prethodnoj rundi, ali su Trikolori daleko bolja ekipa od Pancera. Paragvaj je takođe potrošio mnogo energije u šesnaestini finala i prošao dalje nakon penala, tako da Francuska može da iskoristi svaki umor i komotno pokrije hendikep -2.

Ukupna kvota: 4,78