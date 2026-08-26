TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Немања Пејчић

26. 08. 2026. u 12:03

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REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila tri zanimljiva predloga.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за среду

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

19.00 Kolding - Skive ukupno golova -65.5 (1.53)

19.00 Slovačka (Ž) - Montenegro (Ž) ukupno poena +172.5 (1.85)

23.00 M. Timofejeva - E. Li 2 (1.45)

Kvota: 4.10

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26. 08. 2026. u 11:20

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