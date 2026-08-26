ŠTA JE DOVELO DO KRVAVOG RATA 1991. GODINE? Ovako je Lazanski govorio o fatalnom propustu komunističke Jugoslavije

Miroslav Lazanski, srpski novinar i ambasador Republike Srbije u Rusiji, preminuo je 4. avgusta 2021. godine, ali mnogi i dalje pamte njegove analize iz sfere odbrane i geopolitike.

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Lazanski je jasno govorio da 1945. godine na prostorima bivše Jugoslavije nije izvršena denacifikacija.

- Mi smo u ime "bratstva i jedinstva" mnoge stvari iz 1941. i 1942. godine gurnuli pod tepih i nikad se nismo obračunali sa tim idejama do kraja. Naravno da je to buknulo 1991. godine ponovo - pričao je Lazanski za TV Pink.

On je svojevremeno podsetio na odnos građana Zagreba prema oslobođenju 1945. godine.

- Stari Zagrepčani nikad nisu ulazak partizana 1945. u Zagreb doživljavali kao oslobođenje, već kao "preokret". Ako to gledate na taj način, onda 1991. godina nije bila iznenađenje - objašnjavao je Lazanski.