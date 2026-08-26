ACINA ZELENA UČIONICA: Sećanje na rano preminulog Lešničanina

U lešničkim Lukama, u znak sećanja na prerano preminulog Aleksandra Trifunovića (39), profesora srpskog jezika i književnosti u Tehničkoj školi u Loznici, uređena je „Acina zelena učionica“, mesto namenjeno deci, njihovom druženju, učenju i boravku u prirodi.

Foto: V. Mitrić

Aleksandrovi roditelji Zorica i Milojko Trifunović osnovali su Humanitarno udruženje „Misija Aleksandar“, želeći da nastave ono što je njihov sin za života nesebično davao, znanje, pažnju i vreme posvećeno deci i mladima.

Pored manifestacije „Acini dani“, udruženje organizuje brojne aktivnosti koje okupljaju mališane.

„Acinu zelenu učionicu“ danas je sa saradnicima posetila gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Najmlađim Lešničanima tom prilikom podelila je košarkaške i fudbalske lopte i družila se sa njima.

Sa Zoricom i Milojkom razgovarala je o daljem uređenju prostora i podršci Grada Loznice u nabavci mobilijara, kako bi prostor dobio dodatne sadržaje za decu.

Kroz sve aktivnosti „Misija Aleksandar“ nastavlja da živi ono po čemu Aleksandra pamte njegovi učenici, kolege, prijatelji i sugrađani, njegova posvećenost mladima, dobrota i spremnost da okuplja ljude