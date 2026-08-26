Fudbal

ZVEZDA SPREMNA ZA VIKTORIJU PLZENJ: Crveno-beli odradili poslednji trening pred borbu za Ligu Evrope (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

26. 08. 2026. u 19:24

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CRVENA zvezda odradila je poslednji trening pred revanš meč plej-ofa za Ligu Evrope.

ЗВЕЗДА СПРЕМНА ЗА ВИКТОРИЈУ ПЛЗЕЊ: Црвено-бели одрадили последњи тренинг пред борбу за Лигу Европе (ВИДЕО)

Foto: Časlav Vuković

Na početku trener crveno-belih Albert Rijera okupio je igrače i uputio im nekoliko reči.

Zatim je usledila zanimljiva igrica u kojoj su igrači trebali što pre da istrče deonicu. Onaj koji bi ostao poslednji morao je da odrari pet sklekova.

 

Golmani Mateus, Ivan Guteša i Sava Radanović radili su odvojeni kako bi se što bolje spremili za utakmicu.

Podsetimo, Crvena zvezda je prvi meč u Beogradu protiv Viktorije Plzenj dobila sa 3:0 i čudo bi trebalo da se dogodi da se ne plasira u drugo po kvalitetu evropsko takmičenje.

FOTO: Novosti

Revanš meč u Češkoj na programu je u četvrtak od 19 sati na "Dosan areni". U slučaju ulaska u Ligu Evrope, crveno-beli će na žrebu biti u drugom šeširu.

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