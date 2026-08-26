"PREOKRET MOŽE DA SE DESI, BIO BI RAVAN ČUDU!" Trener Viktorije Plzenj pred meč sa Crvenom zvezdom

Novi trener Viktorije Plzenj, Radoslav Kovač, obratio se novinarima pred meč sa Crvenom zvezdom u plej-ofu za Ligu Evrope. Tim iz Češke dočekuje beogradske crveno-bele sa tri gola zaostatka koje će pokušati da neutrališe na svom terenu.

Foto: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

“Preokret može da se desi, mada smo svesni da bi bio ravan čudu. Nismo imali mnogo vremena. Došli smo sa nekim idejama, ali u tako kratkom periodu bilo bi previše informacija da sve odmah prenesemo igračima. Mnogo smo radili na mentalitetu. Neke stvari smo promenili i nadam se da će to biti u pozitivnom smislu”, rekao je Kovač.

Naravno, iz perspektive Čeha glavno pitanje je šta je Kovač zatekao kada je došao na kormilo Viktorije.

“Ne bih to komentarisao. Rezultati nisu bili idealni. Da jesu, ne bih sada sedeo ovde. Šta je bilo i kako je bilo, rešili smo iza zatvorenih vrata.”

Iako je bačen u vatru usred izazova, strateg kluba iz Plzenja nije skrivao optimizam.

“Moji prvi utisci su samo pozitivni. Mnogo razgovaramo sa igračima kako bismo pokrenuli njihov potencijal. Znamo da ga imaju. Uveren sam da ćemo izvući maksimum iz svega ovoga”, rekao je strateg Viktorije koja će sutra od 19 časova dočekati Crvenu zvezdu u revanš utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope.

Meč između Viktorije i Zvezde igra se u četvrtak od 19 časova.