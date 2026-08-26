GDE PANTER STADE, OLMAN ĆE DA PRODUŽI: "On mi je kao stariji brat, želim takvu poveznicu sa navijačima Partizana..."

Novi plejmjker Partizana, Kajl Olmen, govorio je za klupsku televiziju uoči početka nove sezone i njegovog prvog susreta sa Evroligom.

Foto: Abdullah Guclu / AFP / Profimedia

Američki plejmejker sa crnogorskim pasošem prvi put će zaigrati u Evroligi, ali veruje da je spreman za iskorak.

“Godinama radite kako biste stigli do ovog nivoa i lepo je kada za to budete nagrađeni. Želim da mi ovo bude najbolja sezona. Biće izazova, ali naporno radim kako bih mogao da ih savladam. Želim da moj tim pobeđuje. Ne znam šta da očekujem jer mi je ovo prva godina, ali šta god da se dogodi tokom utakmica i sezone, biću spreman“, rekao je Olmen za Partizan TV.

Dopadaju mu se ideje trenera Penjaroje i način na koji želi da ekipa izgleda na parketu.

“Biće zabavno. Igraćemo brzo, sa mnogo tranzicije i uzbudljivih akcija. Borićemo se da navijačima pružimo nešto za šta mogu da navijaju i čemu mogu da se raduju.“

Olmen polako upoznaje nove saigrače, a prvi utisci su pozitivni.

“Ne znam mnogo o novim saigračima. Polako ih upoznajem, učim kakvi su i odakle dolaze. Zasad sve izgleda dobro i stvari dolaze na svoje mesto. Sastav ekipe odgovara stilu koji trener želi da uspostavi. Imamo veliki broj nesebičnih igrača koji žele da se dokažu. Mislim da imamo dobru i brzu grupu.“

Beograd mu nije nepoznat jer ga je posećivao i ranije.

“Ranije sam bio u Beogradu i dopada mi se. Vreme je lepo, ljudi su sjajni, kao i hrana. Saobraćaj ponekad ume da bude čudan, ali ne žalim se. Zasad je sve odlično.“

Upoznat je i sa rivalstvom Partizana i Crvene zvezde, kao i značajem koji navijači imaju za crno-bele.

“Znam da je klub deo jednog od najvećih rivalstava i da imamo jednu od najboljih navijačkih baza. Neki moji prijatelji igrali su ovde, pa sam ih gledao, ali ne znam previše o istoriji kluba.“

Pre dolaska u Srbiju razgovarao je i sa nekadašnjim igračem Partizana Džejlinom Smitom, sa kojim je prošle sezone delio svlačionicu u Turk telekomu.

“Malo sam se raspitivao, ali ne previše. Od početka mi se dopala prilika, kao i stil igre koji trener želi da uspostavi. Nisam postavljao mnogo pitanja. Džejlin Smit mi je prošle sezone bio saigrač, pa smo malo razgovarali.“

Zanimljivo je da je Olmen evropsku avanturu započeo u istom klubu kao Kevin Panter – grčkom Lavriju. Sa nekadašnjim kapitenom Partizana ima poseban odnos.

“Malo smo pričali. On mi je poput starijeg brata i pratim svaku njegovu utakmicu, pa sam ga gledao i dok je igrao ovde. Video sam kakvi su navijači i kako je reagovao na pobede i poraze. Pratio sam koliko radi, kako dolazi pre treninga i ostaje posle njega. Dopada mi se način na koji predvodi ekipu, pa ako bih mogao nešto da preuzmem od njega, bila bi to sposobnost da bude vođa.“

Panter je tokom tri godine u Partizanu izgradio poseban odnos sa crno-belom publikom, a Olmen se nada da će i nova ekipa uspeti da se na sličan način poveže sa navijačima.

“Nadam se da ćemo imati istu takvu povezanost. Znam da je prošle godine bilo određenih problema, pa se nadam da ponovo možemo da izgradimo taj odnos i provedemo nekoliko lepih godina zajedno, kao u periodu kada je Kevin bio ovde“, zaključio je Kajl Olmen.