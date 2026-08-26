Ostali sportovi

BRAVO DEVOJKE! Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala i Grčku, osigurano prvo mesto u grupi na Evropskom prvenstvu

Filip Milošević

26. 08. 2026. u 20:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Grčku sa 3:0 u setovima (25:22, 25:13, 25:18) u grupnoj fazi Evropskog prvenstva.

БРАВО ДЕВОЈКЕ! Женска одбојкашка репрезентација Србије савладала и Грчку, осигурано прво место у групи на Европском првенству

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izabranice Zorana Terzića nadigrale su Grčku sa 3:0 u pretposlednjem kolu, čime su osigurale prvo mesto u grupi B.

Samo u prvom setu Grkinje su uspele da prođu "kotu" od 20 poena. Već na početku drugog su se srpkinje nakon 6:6 i tajm-auta Terzića "razdrmale" i napravile veliku seriju, te na kraju u tom setu slavile sa čak 12 poena razlike (25:13).

Najveća borba vodila se tokom trećeg perioda. Grkinje su znale da nemaju šta da izgube, iskoristile su određena opuštanja u našem timu – pa su u prednosti bile sve do sredine seta. Tada je blok Mine Popović pokrenuo „plave“, koje su zatim potpuno slomile otpor protivnica i upisale novu maksimalnu pobedu.

Naše devojke su na ovom Evropskom prvenstvu za sada izgubile samo jedan set i to na meču protiv Češke. Austrija, Bugarska i Grčka savladane su sa maksimalnih 3:0. Najbolja u našem timu bila je Tijana Bošković sa 20 poena.

Druga na tabeli je Češka sa skorom 3-1, dok je treća Grčka sa 3-2.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu

ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu