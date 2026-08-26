BRAVO DEVOJKE! Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala i Grčku, osigurano prvo mesto u grupi na Evropskom prvenstvu

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Grčku sa 3:0 u setovima (25:22, 25:13, 25:18) u grupnoj fazi Evropskog prvenstva.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izabranice Zorana Terzića nadigrale su Grčku sa 3:0 u pretposlednjem kolu, čime su osigurale prvo mesto u grupi B.

Samo u prvom setu Grkinje su uspele da prođu "kotu" od 20 poena. Već na početku drugog su se srpkinje nakon 6:6 i tajm-auta Terzića "razdrmale" i napravile veliku seriju, te na kraju u tom setu slavile sa čak 12 poena razlike (25:13).

Four wins in a row! 🇷🇸 Serbia moves closer to the next round with another big victory, as Bošković leads the charge once again and finishes as Top Scorer. ⭐🔥



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Najveća borba vodila se tokom trećeg perioda. Grkinje su znale da nemaju šta da izgube, iskoristile su određena opuštanja u našem timu – pa su u prednosti bile sve do sredine seta. Tada je blok Mine Popović pokrenuo „plave“, koje su zatim potpuno slomile otpor protivnica i upisale novu maksimalnu pobedu.

Naše devojke su na ovom Evropskom prvenstvu za sada izgubile samo jedan set i to na meču protiv Češke. Austrija, Bugarska i Grčka savladane su sa maksimalnih 3:0. Najbolja u našem timu bila je Tijana Bošković sa 20 poena.

Druga na tabeli je Češka sa skorom 3-1, dok je treća Grčka sa 3-2.