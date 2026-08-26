RASTU NEKI NOVI SRBI, KAO LJUTA GUJA: Moćna Srbija trn u oku srpskim dželatima postrojenim u osovinu zla Tirana-Zagreb-Priština

SRBIJA je zavidna vojna sila regiona, koja to jeste i biće, jer je njen narod vekovima morao pod zavojevačima da napušta ognjišta, doživela je doslovnu provokaciju formiranjem "Osovine zla" Tirana Zagreb-Priština.

TANJUG/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

Hrvati su dželati Srba u 20. veku. Krajem 19. veka mnoge stranke u Hrvata, bivajući deo Habzburškog parlamentarnog sistema, tražile su progone Srba.

Drugi svetski rat i NDH doneli su Srbima pakao na Zemlji. Ubijeni je oko milion ljudi, stotine hiljada mučeno, proterivano, pokatoličeno.

Devedesete su opet donele da sinovi i unuci ustašije konačno potpuno pobiju i proteraju naš narod sa svojih viševekovnih ognjišta.

Albanci

Albanci su prema istorijskim izvorima otežavali životi Srbima na KiM mnogo pre bilo kakve jasno vidljive političke krize. Ubijali su, silovali, neki Srbi su se svetili, neki su samo napuštali ognjišta, da bi nas početak 21. veka dokusurio brutalnim Martovskim pogromom, paljenjem svetinja i još bolnije - Nemim pogledom iz Beograda. Sve je krunisano 2008., naravno, još jednim izdajničkim stavom vrhuške u Beogradu.

Šiptari danas Srbe teraju u geta, u 21. veku, u Evropi. Onoj Evropi koja daje i svoju krv za Ukrajinu koja je nameravala da protera Ruse sa istoka zemlje, pa kad je dobila specijalnu vojnu operaciju, Ruse je svetu prokazala kao agresora. One Evrope koja brutalno osuđuje Izrael, iako se zna da je Hamas započeo sve klanjem civila po kibucima. One Evrope koja želi uništenoj Ukrajini što brži ulazak u EU, kao i razorenoj Moldaviji. Evrope koja Crnu Goru dočekuje raširenih ruku, dok su njeni kriminalci najtraženiji na svetu. Mučeni Srbi joj izgleda jedino nisu problem, kao i naoružavanje terorista na KiM, kako bi nas konačno dokrajčili. Potencijalno otvaranje mosta na Ibru bi bio konačni čin plana uništenja Srba na Kosovu. Ide se u tom smeru, ali svi oni prevideli su jednu stvar.

Srbija se probudila. Došlo je drugo vreme.

Prilikom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Arilju, on je na poklon dobio majicu sa tekstom: “Rastu neki novi Srbi, kao ljuta guja, skupo će vas koštati Bljesak i Oluja". Poruka je jasna, Srbiju koja nemo gleda na egzodus svog naroda ostaće samo bujna mašta neprijatelja.

Zašto su gnevni srpski neprijatelji?

Najnovije nabavke Srbije uključuju kineske PVO sisteme HQ-17AE, koji su stigli 2025. godine. Ovi sistemi su kratkog dometa, do petnaest kilometara, i služe za zaštitu manjih objekata i trupa.

Takođe, nabavljeni su ruski topovski sistemi 32V01, koji se montiraju na terenska vozila i imaju domet do četiri hiljade metara.

Francuska je isporučila sedam radara Graund Master 200, koji su namenjeni za otkrivanje dronova i raketa.

Pored toga, Srbija je nabavila kineske supersonične rakete CM-400, koje imaju domet od dvesta do četiristo kilometara i integrisane su na MiG-29 avione.

U junu 2026. godine, predstavljeni su i domaći sistemi poput dronova-kamikaza Lanius-X sa veštačkom inteligencijom, višecevnog lansera RM-70 Vampir i modernizovanog aviona J-22 Orao M1A.

Osim toga, postoji ugovor sa Francuskom za dvanaest Rafale aviona, vredan oko dve milijarde sedamsto miliona evra, sa isporukom do 2028. godine.

Trn u oku

Srbija je, zbog ove modernizacije, apsolutno trn u oku dželatima njenim. Albanci i Hrvati, iako su kancer Balkana po mnogim aspektima, pokušavaju Srbiju da predstave kao agresora. Prvo priča o velikosrpskoj agresiji potiče još iz komunističkog, ranog komunističkog perioda u Jugoslaviji. Srbija je uvek prikazivana kao nekakav hegemon, a ne pijemont ujedinjenja južnih Slovena. I kao takva bila je dobra u situacijama kada se hrvatski narod oslobađao od austrougarskog jarma. Kako za Hrvate, tako i za Slovence. Kada su oslobođeni, onda su odlučili da im Srbija više nije potrebna.

Albanci su dobili državu 1912., iako nikakvu državu pre toga nisu spoznavali ni pojam o državi, ni svest o istoj, živeli su po u plemenima. I, austrougarska procena jeste bila jako dobra, a to je da ako sama ne može da pobedi Srbiju, i što nije uspela od 1914. do 1918. godine, pobediće je tako što će Srbiju "jesti" kancer Balkana, a to jeste Albanija i Albanci koji su na Kosovu i Metohiji sistematski proterivali Srbe decenijama unazad. Zato je Srbija problem i zato je Srbija država koja nikako ne sme dobiti izlaz na more, ne sme da ima jaku vojsku, koja mora da se povinuje interesima drugih država u regionu i samim tim ona predstavlja pretnju kao slobodna i nezavisna zemlja. Ne kao agresor, nego kao slobodna i nezavisna zemlja.

Vojni savez

Zato je jako dobro da Srbija ima vojni savez. Mora se razumeti da taj vojni savez nije proistekao iz želje da se Srbija svrstava i reda radi udružuje, nego je nastao iz želje da se Srbija osigura sa jednom jakom, perspektivnom silom - Mađarskom, koja je, zahvaljujući Viktoru Orbanu, postala to što je postala. Srbi i Mađari jesu bili vekovima posvađan narodi, u sukobima, u ratovima, ali vreme Viktora Orbana i Aleksandra Vučića, uz pokroviteljstvo Ištvana Pastora donelo je istorijski mir i saradnju.

Hrvatska šatro kuknjava

Hrvatski predsednik Zoran Milanović dolazi u Ankaru na NATO samit i govori o pretnjama iz Srbije, o srpskom naoružavanju, o oružju dugog dometa, koje, kako on kaže, agresivno, a ne defanzivno, ali mu takođe nije problem to što se Hrvatska naoružava, što se udružuje sa Prištinom i sa Tiranom u stvaranju vojnog saveza. On je vrhovni komandant hrvatske vojske, samim tim te odluke su njegove. U skladu s tim nije najjasnije zašto hrvatskom predsedniku predstavlja problem srpsko naoružavanje ako je on već sam pokrenuo i isprovocirao Srbiju na tako nešto.

Kako je govorio Ciceron: "Pripremaj se za rat da bi imao mir". U ovom slučaju Srbija je spremna na bilo kakav vid agresije. Srbija neće nikoga napadati, kako je predsednik Aleksandar Vučić konstantno govorio i govori. Srbija čuva vojnu neutralnost, što je njen imidž u svetu i potrebna politika, iako je Srbija okružena NATO članicama, kao što je svojevremeno, pod znacima navoda, bila okružena BRIGAMA.

Srbija nije pretnja, ona je zemlja koja se brani, čuva svoj teritorijalni integritet. A kako će tek morati da ga čuva kada jedna susedna zemlja koja je Hrvatska, koja je članica Evropske unije, koja je deo NATO pakta, provocira Srbiju, ako sa odmetnutim i okupiranim delom njene teritorije sklapa dogovor i ulazi, ni manje ni više u vojni savez. Ne u ekonomski, ne u politički, nego u vojni. To je atak na jednu državu, rušenje njenog teritorijalnog integriteta i čin agresije. Samim tim Srbija apsolutno mora da se bori za sebe, da se brani i takvu politiku, politiku gde Srbija ne kleči, jeste doneo Aleksandar Vučić.

Danas možete videti snimke Borisa Tadića koji je 2000-ih godina se izvinjavao Hrvatima za nekakvu agresiju, dok se Hrvati Srbima nikada nisu izvinili ni za Oluju, ni za Bljesak, ni za pakao u NDH, ni za proterivanje, ni za katoličenje Srba, ni za ubijanje dece, ni za logore za decu, ni bilo šta drugo, ali Srbi su agresori, Srbi su problem.

Moćna vojska - Garant mira i prosperiteta

O tome šta je moćna vojska može posvedočiti mnogo država. Izrael, koji se bori za opstanak danas. Severna Koreja koja ima atomsku bombu, zbog koje niko ne sme da je takne u regionu, koja je trn u oku Americi, a eto američki predsednik se hvali kako je u dobrim odnosima sa Kim Džong Unom. Dok s druge strane imate, na primer, Kubu koja nema nikakvo naoružanje. SAD joj rade šta žele, kao što je bio slučaj sa Venecuelom. Zemlje koje nemaju jaku vojsku prolaze kao Venecuela i Kuba. Dok zemlje koje imaju jaku vojsku mogu da se u svojim okvirima bave svojim pitanjima, da čuvaju nacionalno jedinstvo, teritorijalni integritet, da se svrstavaju ili ne svrstavaju. I samo takva politika znači politiku koja jeste državnička.

Srbija ide težim putem, ali on je trnovit i zlatan, a to je put slobode, jedinstva, koji može doneti samo stabilna politika, jaka vojska i svest u regionu drugih da napad na Srbiju jeste jednak uništenju neprijatelja koji takvu akciju preduzime.

Zato je osovina zla: Tirana- Zagreb -Priština, direktna provokacija Srbije i srpskog naroda i svaka akcija Srbije u budućnosti predstavljaće samo potrebu za očuvanjem sebe i svoje slobode.

BONUS VIDEO: Potresan snimak pretučenog Srbina sa KiM