Tip fudbal

Tip predlaže kvalifikacije za Ligu šampiona

В.М.

26. 08. 2026. u 10:45

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Večeras se igraju revanš utakmice plej-ofa kvalifikacija za LŠ, a mi smo vam povodom toga sastavili sledeći tiket.

Тип предлаже квалификације за Лигу шампиона

Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Liga šampiona kvalifikacije

21.00 AEK Atina - Levski Sofija 1X&0-3 (1.45)

21.00 Celje - Slovan Bratislava GG (1.80)
21.00 Lion - Fenerbahče GG (1.67)
21.00 Viking - Dinamo Zagreb |1-3&||1-3 (1.83)

Ukupna kvota: 7.98

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