3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
18.00 Stromen - Raufos UG 3+ (1.60)
21.00 Celje - Slovan Bratislava UG 3+ (2.00)
Ukupna kvota: 4.13
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