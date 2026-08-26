Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

26. 08. 2026. u 10:15

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Natasa Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

3+ TIKET ZA SREDU

18.00 Stromen - Raufos UG 3+ (1.60)

20.00 Bromli U21 - Vest brom U21 UG 3+ (1.29)
21.00 Celje - Slovan Bratislava UG 3+ (2.00)

 Ukupna kvota: 4.13

 

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