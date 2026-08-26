Grobari na treningu Partizana poslali jasnu poruku fudbalerima pred Hetafe!

Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas dočekuju Hetafe u najvažnijem meču u sezoni. Crno-beli će pokušati da nadoknade dva gola zaostatka iz prvog meča i plasiraju se u ligaški deo Lige konferencije.

Foto: Gokhan Taner / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači su prepoznali koliko je trenutak važan, pa su odlučili da dođu u Sportski centar „Partizan–Teleoptik“ i pruže podršku fudbalerima pred odlučujuću evropsku bitku. "Grobari" su u Zemunelu želeli da podignu moral ekipe, stave joj do znanja da neće biti sama i dodatno je motivišu pred pokušaj velikog preokreta u Humskoj.

Pored navijača, ekipi se obratio i sportski direktor Raća Petrović i motivacionim govorom pokušao je da "promrda" crno-beli tim.