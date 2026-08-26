Fudbal

Grobari na treningu Partizana poslali jasnu poruku fudbalerima pred Hetafe!

Filip Milošević

26. 08. 2026. u 20:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas dočekuju Hetafe u najvažnijem meču u sezoni. Crno-beli će pokušati da nadoknade dva gola zaostatka iz prvog meča i plasiraju se u ligaški deo Lige konferencije.

Гробари на тренингу Партизана послали јасну поруку фудбалерима пред Хетафе!

Foto: Gokhan Taner / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači su prepoznali koliko je trenutak važan, pa su odlučili da dođu u Sportski centar „Partizan–Teleoptik“ i pruže podršku fudbalerima pred odlučujuću evropsku bitku. "Grobari" su u Zemunelu želeli da podignu moral ekipe, stave joj do znanja da neće biti sama i dodatno je motivišu pred pokušaj velikog preokreta u Humskoj.

Pored navijača, ekipi se obratio i sportski direktor Raća Petrović i motivacionim govorom pokušao je da "promrda" crno-beli tim.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak