Grobari na treningu Partizana poslali jasnu poruku fudbalerima pred Hetafe!
Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas dočekuju Hetafe u najvažnijem meču u sezoni. Crno-beli će pokušati da nadoknade dva gola zaostatka iz prvog meča i plasiraju se u ligaški deo Lige konferencije.
Navijači su prepoznali koliko je trenutak važan, pa su odlučili da dođu u Sportski centar „Partizan–Teleoptik“ i pruže podršku fudbalerima pred odlučujuću evropsku bitku. "Grobari" su u Zemunelu želeli da podignu moral ekipe, stave joj do znanja da neće biti sama i dodatno je motivišu pred pokušaj velikog preokreta u Humskoj.
Pored navijača, ekipi se obratio i sportski direktor Raća Petrović i motivacionim govorom pokušao je da "promrda" crno-beli tim.
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