NA Bogojavljenje, 19. januara 2027. godine, na jezeru kod mosta na Drini, u Trbusnica, kod Loznice, biće održano tradicionalno plivanje za Časni krst, ali će ovog puta ovaj događaj imati posebno plemenitu misiju – pomoć u lečenju osmogodišnjeg Dušana Novakovića iz Loznice.

V. MITRIĆ

U organizaciji Moto-kluba „Bratija“, najhrabrije žene i muškarci okupiće se kako bi se nadmetali u plivanju za Časni krst, ali će, kako kažu, "najvažnija pobeda tog dana biti ona koju svi zajedno možemo da ostvarimo – pobeda za Dušanovo zdravlje i srećnije detinjstvo".

Dušan je, kaže Miroslav Popović iz tog kluba, "naš mali sugrađanin kome je potrebna pomoć i zato će ovo plivanje biti posvećeno upravo njemu, a sav prihod prikupljen tokom manifestacije biće namenjen njegovom lečenju".

Na licu mesta biće postavljene kutije za dobrovoljne priloge, kako bi svako ko želi mogao da donira u skladu sa svojim mogućnostima.

- Pozivamo sve, ljude dobre volje i sve humane građane da dođu, podrže ovu akciju i pokažu da zajedno možemo mnogo.Ovog Bogojavljenja nećemo se boriti samo za Časni krst – borićemo se za Dušanov osmeh, zdravlje i detinjstvo. Jer najveća pobeda je kada zajedno učinimo dobro delo - poručuju iz kluba.