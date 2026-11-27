NA putu Ljubovija - Krupnja, preko planine Jagodnje, u ove dane, vozači moraju baš oprezni

V Mitrić

Kako se uverila na terenu naša ekipa, ovo posebno važi za deo druma kroz selo Postenje. I saobraćajni znakovi upozoravaju na smanjenje brzine na 20 kilometara na čas.

Javljaju se odroni kamena na nekim deonicama, a na jednoj je kolovoz pukao i kraj njega je nastala opasna rupa, pa vozači treba da budu oprezni naročito u večernjim satima, ali i danju kad je velika magla.