OPREZNO KROZ POSTENJE: Put LJubovija-Krupanj oštećen odronima i pukotinama
NA putu Ljubovija - Krupnja, preko planine Jagodnje, u ove dane, vozači moraju baš oprezni
Kako se uverila na terenu naša ekipa, ovo posebno važi za deo druma kroz selo Postenje. I saobraćajni znakovi upozoravaju na smanjenje brzine na 20 kilometara na čas.
Javljaju se odroni kamena na nekim deonicama, a na jednoj je kolovoz pukao i kraj njega je nastala opasna rupa, pa vozači treba da budu oprezni naročito u večernjim satima, ali i danju kad je velika magla.
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