I POSLE tri dana odvoženja komunalnog otpada, kontejneri u Smederevu su i dalje puni . Odneto je oko 200 tona, a bar još tri puta toliko ga ima na ulicama, dok novih stotinak tona svakodnevno pristiže.

Foto: N. Živanović

Gradski štab je razmatrao mogućnost angažovanja dodatnih transportnih kapaciteta za odvoženje komunalnog otpada.

-U skladu sa tim, doneta su odgovarajuća akta kojima se angažuje subjekat od posebnog zanačaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Smedereva, čime će se obezbediti dodatni transportni kapaciteti - navode u saopštenju.

Na snazi je i dalje vanredna situacija proglašena 17. novembra, a smeće se iznosi po prioritetima - najpre iz bolnica, vrtića, škola ustanova socijalne zaštite, centra grada. Prvog dana odneto je 66 tona, saopštili su iz GU. U toku je deratizacija i dezinsekcija površina oko smetlišta.

Koliko će komunalna kriza da traje, niko se ne usuđuje da prognozira. Nije poznato šta tačno sadrži ugovor koji je sklopljen sa regionalnom deponijom u Lapovu odnosno da li je ovo trajno ili samo hitno rešenje.

Iz Udruženja ProTok21 pozivaju lokalnu vlast na javno objavljivanje ugovora.

ZAŠTO NE RADI TRANSFER STANICA RADOVI na izgradnji transfer stanice su završeni početkom godine, ali ona i dalje nije u funkciji. -U transfer stanicu je uloženo više stotina miliona dinara javnog novca, a ona ne radi. Ako ne može da radi, podnećemo krivične prijave protiv odgovornih u Gradskoj upravi i u Ministarstvu zaštite životne sredine koji su tu investiciju odobrili i podržali - navodi ekološko udruženje ProTok21.

- Početak čišćenja nije kraj krize. Građani i dalje ne znaju dve stvari: do kada će čišćenje trajati i kada se ponovo uspostavlja redovan odvoz. Odluka o dodeli ugovora od 24. novembra pokazuje koliko je ovo rešenje kratkog daha. Ugovor sa „FCC Eko“ vredan je 41,58 miliona dinara sa PDV-om. Po ceni od 4.200 dinara po toni, koju je izneo zamenik gradonačelnice, to je 9.000 tona. Grad dnevno proizvede oko 100 tona, a na ulicama je već sve što se skupljalo skoro dve nedelje - naveli su u saopštenju za javnost.

Udruženje zahteva da se javno objavi cena prevoza smeća jer ona nije deo ugovora, ali i kakvi su planovi za dalje.



